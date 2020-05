Advarer nordmenn mot å bruke opp feriepengene

Norge er inne i sin mørkeste periode på mange tiår. Ikke siden de harde 30-åra har ledigheten vært høyere. Mange bedrifter har permittert sine ansatte, selskap går over ende og fremtidsutsiktene virker alt annet enn lyse.

Ett av få lyspunkt er imidlertid de opptjente feriepengene. Disse kommer alltid godt med, spesielt når det nærmer seg ferie og utgiftene til fornøyelser kan bli høyere enn normalt.

Men i år er det annerledes. Dersom dagens ubalanse i tilbud og etterspørsel fortsetter, omsetningen faller videre og bedrifter ikke kan drive som normalt, vil privatøkonomien til hundretusener av nordmenn være i faresonen.

– Vær forsiktig med å svi av feriepengene



– Er du permittert eller oppsagt uten utsikter til snarlig å vende tilbake til jobb, ville jeg nok vært forsiktig med å svi av alle feriepengene i sommer. Det er smart å bruke den ekstra høye lønnsutbetalingen til å rydde opp i eventuelle ubetalte regninger, kredittkortsaldo og styrke den økonomiske bufferen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til Dinside.

Nær 25 prosent av alle ansatte i norske bedrifter står i fare for å miste feriepengene, ifølge NHO-undersøkelse. Det har utløst sterke reaksjoner.

«Send et rekommandert brev til arbeidsgiver»

– Dette er penger som tilhører de ansatte, og premisset for en eventuell ordning må være at pengene havner hos dem og ikke stopper i bedriften, selv om bedriftene som er i denne situasjonen nok har behov for mer likviditet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til DN.

Dersom arbeidsgiver ikke vil eller kan betale feriepenger, har Arbeidstilsynet dette rådet:

«Da bør du sende et rekommandert brev til arbeidsgiver med ditt krav og be om oppgjør innen kort frist, og påpeke at du kommer til å forfølge saken videre hvis arbeidsgiver ikke betaler innen fristen. Deretter kan du bringe saken inn for Forliksrådet i den kommunen hvor arbeidsgiver holder til, dersom jobben ikke overholder fristen.»

Ny lovendring skal sikre feriepenger



LO og nestleder Peggy Hessen Følsvik tar nå til orde å få samme ordning for feriepenger som det i dag er på skattetrekk og pensjon. Det er en lovendring som Ap, SV, Sp og Rødt stiller seg bak, og Frp skal være på glid, skriver FriFagbevegelse. Det kan gi flertall på Stortinget.

– Feriepenger er noe arbeidstakerne har jobbet for og har rett på, og da må også bedriftene forholde seg til denne ordningen og sørge for at disse pengene blir utbetalt. I framtida må feriepenger være noe som settes på egen konto, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap).

– Mange vil ha store problemer med å utbetale feriepenger

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge, er bekymret for bedriftenes likviditetsutfordringer fremover, ikke minst for juni måned.

I en pressemelding viser han til at bedriftene risikerer å gå på en «trippelsmell» som følge av at moms for både første og andre termin skal betales i tillegg til feriepenger.

– Det ser ut som om juni kan bli en beksvart måned for bedriftene. Mange vil ha store problemer med å utbetale feriepenger til sine ansatte. I tillegg har man lagt opp til at momsinnbetalinger for første termin som ble utsatt i mars, også forfaller i juni. Dersom man ikke gjør noe med dette så risikerer vi å få flere tusen unødvendige konkurser, advarer Thommessen.