Med tungvektere som hotellkjeden Nordic Choice Hotels, turistmagneten Hurtigruten og flyselskapet Ving i porteføljen er Petter Stordalen en av tungvekterne innen norsk reiseliv.



Suksessen ble kronet da han tidligere i år la frem de beste regnskapstallene på 25 år for sin største kreditor DNB.

12. mars snudde alt. Nedstengingen av Norge og store deler av verden gjorde det umulig å drive business as usual. Over natten falt omsetningen som et blylodd. Nå ser det mørkt ut for milliardæren.

– Et stort, svart hull



– Jeg har en uke som jeg helst ikke vil ha igjen. Jeg svetter om natten og sover dårlig. Det som skjer er at jeg ser inn i et svært svart hull av alt det som så bra ut, forteller 57-åringen i NRK-programmet «Lindmo», tydelig preget av stundens alvor.

Men helvetsuka var bare starten på det store fallet. Nå må hotelleieren, eiendomsutvikleren, investoren og kunstsamleren håpe på et mirakel dersom byggverket ikke skal kollapse.

Bare i løpet av april tapte Stordalen 450 millioner kroner i omsetning. Samtidig har selskapene en samlet gjeld på ti milliarder i gjeld. Choice-kjedens 200 hoteller betaler til sammen 300 millioner i måneden bare i husleie.

– En helt, helt forferdelig situasjon

– Hvis kjøpesentre, hoteller og restauranter er stengt i uoverskuelig fremtid, er det ingen som kan overleve. Det er en helt, helt forferdelig situasjon. Alt jeg har jobbet for, for menneskene, kulturen. Vi gjør alt vi kan for å få dette til , sa Stordalen til Dagens Næringsliv da krisen var et faktum.

Nordic Choice Hotels har permittert til sammen 7.500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

– Våre inntekter er på vei til å forsvinne helt, sier konsernsjef i Choice-kjeden Torgeir Silseth til Dagens Industri.

«Den mest ekstreme og alvorlige situasjonen»

En knapp uke etter at coronaviruset traff Norge publiserte Stordalen en video på Instagram.

«Dette er uten tvil den mest ekstreme og alvorlige situasjonen reiselivsbransjen har opplevd gjennom historien og uten tvil den mest alvorlige situasjonen jeg har opplevd som forretningsmann».

Men Petter Stordalen er ingen slagen mann. Han har reist seg før og vil kjempe så lenge det er håp.

– Jorda kan bare gå under en gang, og det skjer ikke nå. Vi kommer til å se tilbake på dette og lære mye av det. Dette er det mest dramatiske jeg håper jeg må oppleve, det kommer til å prege meg for resten av livet, sier han til «Lindmo».

– Det er tøft for mange

Selv om han nå nærmest er ribbet for inntekter samtidig som de faste utgiftene løper og gjelden vokser, har han ikke mistet motet og håpet om bedre tider.

– Vår bransje er rammet av både reiserestriksjoner, av forbud mot møteplasser og konferanser, forbud mot skjenking og restauranter. Vi er først og fremst preget gjennom at vi har måttet gå til det drastiske grepet å permittere og si opp folk. Det er tøft for mange, og en situasjon vi på alle måter ønsker å komme ut av , sa Stordalen til VG i forrige måned.

57-åringen er blant Norges rikeste personer. Ifølge Kapital var Petter Stordalen god for 13,4 milliarder kroner i 2015.

Han var tidligere gift med lege og miljøforkjemperen Gunhild Stordalen.

