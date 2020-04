Derfor er prisen på bensin og diesel nå nede på ti-tallet enkelte steder

Under normale forhold bruker bensinstasjon-kjedene tommelfingerregelen «60-30-10» når de skal forklare hvordan prisen på drivstoff er satt sammen.

Med det menes at 60 prosent av pumpeprisen er avgifter til staten, 30 prosent er innkjøpsprisen/ produktkostnaden og 10 prosent er bruttoavansen.

Avgiftene til staten består av veibruksavgift, Co2-avgift og moms, hvor de to første er faste, mens momsen vil variere med pumpeprisen.

Innkjøpsprisen avhenger blant annet av råoljepris, tilbud/ etterspørsel etter ferdig-raffinerte produkter, valutakurs og marginene til raffineriene.

Bruttavansen skal i tillegg til å gi fortjeneste, blant annet dekke oljeselskapenes og bensinforhandlernes kostnader til frakt, drift, transport, administrasjon og markedsføring.

Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt (NP) gjorde en teoretisk utregning for Pengenytt i 2016 på hvor lavt pumpeprisene ville falt om oljeprisen var null kroner.

Hun kom da frem til at gjennomsnittsprisen for bensin ville vært 11,30 kr/liter og 9,61 kr/liter for autodiesel.

Når vi vet at råoljeprisen i dag ligger på rundt 34 amerikanske dollar, og at både avgiftene til staten og andre faste kostnader har steget siden den gang, er bensin og diesel til drøye ti kroner literen i 2020 oppsiktsvekkende.

Mye skyldes tøff lokal konkurranse

– Årsaken til de lave prisene er todelt; tøff konkurranse lokalt kombinert med at de veiledende prisene på bensin og diesel er lave som følge av fallende og lave kostpriser enn tidligere, sier Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonsjef i Circle K, til Pengenytt.

Pressetalsmann Knut hansen i Circle K Norge. Foto: Circle K Norge AS

I skrivende stund opererer Circle K med en veiledende pris på 15,50 kr/l for bensin og 15,36 kr/l for diesel, men pumpeprisene er altså flere kroner lavere.

– Prisen ute på pumpe påvirkes først og fremst av konkurransen lokalt, eller priskrigen som mange kaller det. Prisene kan falle med flere kroner i forhold til veiledende drivstoffpris, sier Hansen om spriket mellom veiledende priser og pumpepriser, og legger til:

– I tillegg kommer alle rabattordninger, kort- og lojalitetsprogrammer som senker prisene til kundene ytterligere.

– Vår veiledende pris har siden 27. februar falt med to kroner literen på bensin og 1,20 kr/liter på diesel. Det er lenge siden vi har opplevd et så stort prisfall i veiledende pris. Jeg kan faktisk ikke huske et like kraftig prisfall i nyere tid, sier Hansen i Circle K.

Prisen på bensin og diesel er nesten helt lik

Sigrid Louise G. Philippart, strategi- og kommunikasjonsjef i St1 Norge, sier følgende om markedsutvikling den siste tiden:

– Først og fremst har den globale etterspørselen etter drivstoff falt som følge av koronasituasjonen. Både Russland og Saudi-Arabia har samtidig intensivert oljeproduksjonen slik at det globale tilbudet av olje har økt, og dette har ført til reduserte priser på raffinerte produkter som bensin og diesel.

– Den norske kronen har svekket seg mot dollar og euro, noe som er typisk når den økonomiske usikkerheten i verden er høy. Isolert så vil dette gi en økning i innkjøpsprisen vår siden vi importerer drivstoffet fra det internasjonale markedet for bensin og diesel, men denne effekten blir mer enn utliknet av fallet i prisene på raffinerte produkter, legger hun til.

Også Philippart påpeker at drivstoffprisene i Norge i stor grad er påvirket av lokal konkurranse.

– Denne konkurransen er hard og dermed kan vi ganske raskt se disse reduserte innkjøpsprisene i form av lavere pumpepris ute på stasjonene, sier hun.

Bensin- og dieselprisen har dessuten blitt nesten helt lik.

– Det skyldes at bensin hovedsakelig blir brukt i forbindelse med persontransport og diesel hovedsakelig blir brukt i forbindelse med varetransport, oppvarming og båter. Koronaviruset har først og fremst påvirket persontransporten og derfor er etterspørselen mye lavere etter bensin enn etter diesel, som har ført til at bensinprisen har falt mer enn dieselprisen og at de nå er nesten helt like, forklarer Philippart i St1 Norge.

Saken er opprinnelig publisert på Pengenytt.no