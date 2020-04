Lånekassen utvider mulighet for betalingsutsettelse

For å hjelpe de som betaler på studielånet som er i en vanskelig økonomisk situasjon, utvides muligheten for betalingsutsettelse i Lånekassen.

Regjeringen har vedtatt at alle som trenger det, kan utsette sin innbetaling til Lånekassen i coronalovens virkeperiode, uten at de bruker av kvoten på 36 måneder. Hvis loven blir utvidet, vil også anledningen til å utsette studielånet forlenges med like mange måneder.

Ordningen med utvidet mulighet til utsettelse gjelder foreløpig for regningene i mars og april, tilsvarende coronalovens virkeperiode.

I mars var det 32.300 kunder som valgte å utsette innbetalingen til Lånekassen. I samme måned i fjor var tallet 17.200.