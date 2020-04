Obos-prisene falt i mars

Prisen på brukte Obos-boliger i Oslo falt med 2 prosent i mars. Samtidig koster slik bolig nå 1,8 prosent mer enn på samme tid i fjor.

– Det har, gitt de spesielle omstendigheten, vært bra aktivitet i bruktboligmarkedet i mars. Mens det var 649 omsetninger i mars i fjor, falt dette til 595 i mars i år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Hun peker på at nedgangen først og fremst har kommet i hovedstaden.

– Vi mente at utviklingen i boligprisene i februar tydet på et marked i god balanse. Nå er de omfattende smitteverntiltakene myndighetene har innført som skaper nedsiderisiko for boligmarkedet, sier Monsvold.