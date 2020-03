Folk bekymrer seg like mye for økonomien som for helsen

I undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar, svarer 35 prosent av de spurte at de er mest bekymret for egen helse, skriver TV 2.

32 prosent svarer at de er mest bekymret for egen økonomi, mens 30 prosent svarer at de ikke er bekymret for noen av delene.

Av dem over 60 år svarer 58 prosent at helsen er den største bekymringen, mens kun 7 prosent svarer økonomi.

Av dem mellom 30 og 44 år er 52 prosent mest bekymret for egen økonomi, mens 18 prosent er mest bekymret for helsen.