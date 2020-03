Endrer skatteregler på grunn av coronaviruset

– Vi ser på hvordan vi kan lempe på våre ordninger for at det skal bli en håndterbar situasjon for store deler av næringslivet. Da har vi særlig sett på bruken av tvangsmulkt knyttet til ulike rapporteringsplikter, sier skattedirektør Hans Christian Holte til TV 2.

Tips: Den nye skattemeldingen: Dette bør du vite

For mange kan det bli vanskelig å levere skattemeldingen i tide, ifølge Skatteetaten. Holte forteller at tvangsmulkt ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap midlertidig er stoppet.

– Dette gjør vi fordi vi erkjenner at mange virksomheter er i en krevende situasjon, sier Holte.

Skatteetaten opplyser at også tvangsmulkt ved for sen levering av mva-meldingen – som leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret – er midlertidig stoppet.

– Selv om vi nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning, sier Holte til TV 2.

Aktuelt: 250.000 har fått skattemeldingen