DNB og Nordea framskynder rentekuttene etter påtrykk

DNB har tidligere varslet at de ville kutte boliglånsrenten med 0,85 prosentpoeng, men først fra begynnelsen av mai. Nå skjer det i stedet 5. april.

– Vi har kuttet rentene våre to ganger de siste ti dagene, og det er en helt ekstraordinær situasjon i Norge. Dato for når renteendringen trer i kraft, er viktig for mange av kundene våre i situasjonen vi nå står i, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB i en pressemelding.

SV mener det burde skjedd før

DNB opplyser at banken de siste dagene har jobbet med å finne tekniske løsninger for å fremskynde de to rentekuttene.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener det tok for lang tid før DNB bestemte seg for å framskynde kuttet.

– Det er utrolig at ikke bankene gjorde det av seg selv, men at det måtte massive protester til, sier hun.

Nordea følger etter

Også Nordea varsler at de framskynder kutt i boliglånsrente til 0,85 prosentpoeng. I en pressemelding skriver banken at de vil iverksette rentekuttene «så snart det er teknisk mulig».

– Vi har i løpet av de siste dagene fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder, og dette er noe vi tar på alvor. Vi ønsker å bidra i den alvorlige situasjonen knyttet til utbrudd av koronavirus og fremskynder nå iverksettelsen av de nye satsene på våre boliglån, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.