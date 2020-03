Danske Bank og Sbanken setter ned boliglånsrenta

Danske Bank skriver i en pressemelding at de kutter boliglånsrenten for eksisterende kunder med inntil 0,5 prosentpoeng, mens Sbanken skriver i sin pressemelding at kuttet gjelder samtlige flytende boliglånsrenter.

Landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank at han forstår at noen stiller spørsmål ved hvorfor bankene ikke kan justere renten med like mye som Norges Bank gjør.

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, med stor usikkerhet i finansmarkedene, fører ikke kutt i styringsrenten til Norges Bank automatisk til at prisen som bankene betaler for å hente inn penger til utlån har falt tilsvarende. Pengemarkedsrenten ligger på et mye høyere nivå enn styringsrenten, som gjør at vi ikke kan senke rentene like mye og til samme tid, sier Mellingsæter.

DNB meldte søndag at også de setter ned sine boliglånsrenter med inntil et halvt prosentpoeng.