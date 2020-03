En stor andel nordmenn frykter for økonomien som følge av koronaviruset

En undersøkelse fra Opinion AS viser at 36 prosent av nordmenn er bekymret for egen økonomi som følge av pandemien. 43 prosent er ikke bekymret, og 21 prosent svarer verken eller.

– Mer enn hver tredje nordmann er nå bekymret for egen økonomi. Bekymringstoppen så langt ble nådd i begynnelsen av uken som gikk. I dag er omtrent like mange bekymret som den dagen Norge stengte ned og til tross for tiltakspakker i mellomtiden, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.

Samtidig uttrykker 62 prosent at de er bekymret for norsk økonomi. 3.500 personer deltok i undersøkelsen.

– Selv om svært mange frykter for sin personlige økonomi, er det åpenbart slik at nordmenn flest er enda mer bekymret for Norges økonomi og utfordringer nå. Dette skyldes både mange tiltakspakker og statens økte utgifter og manglende inntekter fremover, samt utviklingen i hele samfunnet, sier Askheim.

En tidligere undersøkelse viser at sju av ti nordmenn (68 prosent) er bekymret for at familiemedlemmer kan bli smittet av coronaviruset. 17 prosent er ikke bekymret, mens like mange svarer verken eller.