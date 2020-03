Nytt rentekutt fra Norges Bank

– Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert, skriver Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i en melding.

Norges Bank satte i forrige uke ned styringsrenta fra 1,5 prosent til 1 prosent. Dermed har Norges Bank kutta renta kuttet renta med totalt 1,25 prosentpoeng på én uke.

Finansforbundets reaksjon: Kundene bør få lavere rente med én gang

Torsdag kuttet den britiske sentralbanken Bank of England styringsrenta fra 0,25 til 0,1 prosent på grunn av den økonomiske uroen som følge av coronaviruset. Nivået på den britiske renta er den laveste noensinne.

I pressemeldingen skriver Norges Bank at de løpende vil vurdere tiltak for å sikre at styringsrenta får gjennomslag til pengemarkedsrenta, og de utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.

Neste ordinære rentemøte er 6. mai, men sentralbanken kan ta nye rentebeslutninger utenom de ordinære møtene.

Historisk kollaps: Norges Bank vurderer å kjøpe kroner