Den nye skattemeldingen: Dette bør du vite

Nytt av året er at folk får skattemeldingen på forskjellige datoer. Utsendelsen begynte onsdag denne uken og fortsetter fram til 31. mars. Du blir varslet på epost eller SMS når din er klar.

Skulle du ha spørsmål eller problemer med den nye skattemeldingen, vil det ikke bli mulig å få fysisk hjelp på ditt lokale skattekontor. Alle skattekontorene i landet er nemlig stengt på grunn av coronakrisen og all veiledning vil skje over telefon.

– Dette gjør vi for å forhindre ytterligere smitte av coronaviruset og samtidig sørge for at Skatteetaten så godt som mulig opprettholder sine kritiske tjenester, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Om lag tre millioner skattytere vil få den nye versjonen av skattemeldingen i år, mens næringsdrivende, deres ektefeller og de som får skattemeldingen på papir, mottar den i det formatet de kjenner fra før.

Hjelp underveis

I utgangspunktet skal den nye versjonen være enklere enn den gamle, men det kan være lurt å sette seg litt inn i hvordan den fungerer.

De såkalte postene som man kjenner fra det gamle systemet, er nå borte. I stedet er skattemeldingen delt inn i disse temaene:

* Arbeid, trygd og pensjon

* Bank, lån og forsikring

* Bolig og eiendeler

* Familie og helse

* Finans

* Gave og arv

* Personlige forhold

Den nye versjonen fylles ut steg for steg, og skattedirektøren forteller at du blir tilbudt veiledning og hjelp underveis.

I motsetning til tidligere, vil skatteberegningen oppdatere seg fortløpende etter hvert som du fyller inn tall.

Når skattemeldingen er sendt inn, vil du i utgangspunktet kunne få det ferdige skatteoppgjøret og eventuelle penger igjen på skatten i løpet av én til to uker. Tidligere fikk alle oppgjøret på samme tid, og pengene ble utbetalt samtidig i slutten av juni.

Kan gå glipp av fradrag

Dersom du må betale restskatt, kommer oppgjøret fortsatt tidligst i juni. I noen tilfeller vil man bli trukket ut til kontroll, og da må man også vente lenger på utbetalingen selv om man ikke har restskatt.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april. Men det er enkelt å få utsatt fristen med én måned på nettsidene til Skatteetaten.

Skattedirektøren understreker viktigheten av å oppgi fullstendige opplysninger.

– Du kan gå glipp av fradrag hvis du ikke fyller inn korrekte opplysninger i skattemeldingen, som for eksempel fradrag for reiseutgifter, sier han.

– Gir blaffen

En undersøkelse Respons nylig utførte for SpareBank 1, viser at en av seks ikke kontrollerer opplysningene i skattemeldingen i det hele tatt før de leverer den inn.

– Veldig mange gir blaffen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Det er særlig de unge under 35 år som ikke går over skattemeldingen, men bare nøyer seg med å se om de får baksmell eller penger tilbake.

Gundersen håper den nye løsningen kan bidra til at flere tar seg tid til å sjekke tallene og få med seg fradragene de har krav på.

– Dette er helt nødvendige tiltak, for mange unge synes skattemeldingen er vanskelig å forstå og gruer seg til å gå gjennom den. Jeg håper virkelig at Skatteetaten lykkes med å forenkle og forklare, men det gjenstår det å se, sier Gundersen.

