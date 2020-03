Storebrand setter ned renten

Som følge av at Norges Bank fredag senket styringsrenten med 0,5 poeng, senker også Storebrand sine renter.

– Vi setter ned flytende rente på boliglån med 0,35 prosentpoeng for alle kunder. Usikkerheten i markedene er for tiden stor, og Norges Bank har vedtatt et ekstraordinært kutt i styringsrenten, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

Den beste flytende nominelle renten på et boliglån i Storebrand er etter rentekuttet 2,34 prosent.

De nye rentesatsene for nye boliglån gjelder fra 19. mars og trer i kraft for eksisterende lån 30. april.

Innskuddsrenten senkes med inntil 0,3 prosentpoeng og gjelder fra 25. mai.

Storebrand-kunder som nå blir permittert eller mister inntekter fordi de er selvstendig næringsdrivende, kan søke om inntil seks måneders avdragsfrihet på boliglånet.