LO fornøyd med krisepakke

– ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at fellesskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Ordningene som Stortinget ble enige om mandag for et viktig første skritt.

De vil sikre alle som tjener opptil 600.000 kroner full inntekt til folk som blir permittert i 20 dager. Men deretter kan inntekten synke kraftig, når de permitterte går over til dagpenger.

– Jeg kommer til å ha tett kontakt med våre forbund og våre tillitsvalgte for å se på behovet for at man skal gjøre ytterligere grep på ytelsessatser på dagpenger, sier Gabrielsen.

Han er også opptatt av selvstendig næringsdrivende i bransjer som nå har fått pålegg om å stenge av smittevernhensyn.

– Vi må jobbe videre med å se hvordan denne gruppa får en bedre inntektssikring, sier LO-lederen.