Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Partene i frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, er blitt enige om å ta en pause i de pågående forhandlingene om revisjon av Industrioverenskomsten, melder Riksmekleren fredag kveld.

– I forståelse og samråd med samtlige hovedorganisasjoner er det derfor besluttet å utsette oppstart av årets tariffmeklinger, opplyser riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Beslutningen er tatt med bakgrunn i virussituasjonen som har oppstått. Delegasjonene er etter det NTB kjenner til blitt enige om at det vil være best både for egne forhandlinger og omgivelsene å ta en pause.

Ingen har fått virus

Det er ingen i forhandlingsdelegasjonene som har fått påvist coronavirus eller som er i karantene. Men et par har følt seg dårlige og er da blitt sendt hjem som en forsiktighetsregel.

Både LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik og NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, er enige i beslutningen.

– Situasjonen har endret seg så raskt og fått så dyptgripende konsekvenser for hele det norske samfunnet at det er klokt å utsette dette oppgjøret, sier Melsom i en kommentar.

Dette får betydning for alle de andre tariffoppgjørene dette året.

Nye forhandlinger i august

– Vårt system for lønnsdannelse er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Derfor vil også alle de andre oppgjørene bli utsatt til frontfaget har forhandlet ferdig, sier Følsvik.

Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder inntil videre.

De to partene er enige om å gjenoppta forhandlingene mandag 3. august. Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige forhandlingene deretter bli gjennomført fortløpende.