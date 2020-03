Coronakrisen har rammet verdensøkonomien med voldsom kraft, og pengepolitikken er en viktig buffer. Men den norske styringsrenten har ikke nådd høyere enn 1,5 prosent siden finanskrisen for over ti år siden. Det gir mindre handlingsrom for ytterligere kutt for å stimulere økonomien.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea tror på kutt inntil 0,5 prosentpoeng ved rentemøtet torsdag 19. mars.

– Jeg tror det er jevn enighet om at det blir kutt ved rentemøtet neste uke, men størrelsen på kuttet er usikkert, sier Bruce til ABC Nyheter.



– Jeg vet ikke om de vil kutte 0,25 eller 0,5 prosentpoeng. Det er også ventet at sentralbanken kan komme med flere rentekutt hvis viruset rammer hardt.

Det råder fortsatt usikkerhet om utviklingen fremover, og hvor hardt norsk økonomi vil rammes av krisen på sikt.

– Det er sikkert at det vil komme en nedtur, spørsmålet er hvor alvorlig den blir, sier Bruce.

Hvis økonomien blir hardere rammet tror han Norges Bank være klare til ytterligere kutt, utover det de kommer til å gjøre 19. mars.

– På rentemøtet vil sentralbanken trolig peke på hvor usikkert det hele foreløpig er. Signalene vi vil få er at myndighetene, sentralbanken og politikere står klare til å gjøre det som er nødvendig for at nedturen ikke blir for hard, sier Bruce.

Konkursrisiko

Han regner med at mange bedrifter vil ha veldig svak inntjening fremover, og kanskje konkursrisiko.

– Utover rentekutt kan det bli aktuelt å myke opp permiteringsreglene, utsette skattebetalinger eller kanskje gi direkte støtte, men de fleste politikere vil være forsiktige med å love for mye, sier sjefanalytikeren.

Mange næringer i Norge kan få store problemer med inntjening, hvis en stor del av befolkningen slutter å gå på restaurant, avlyser frisørtimer og så videre, eller store deler av befolkningen er hjemme på grunn av karantene.

Justin Dalipi fra Albania har på seg ansiktsmaske mot koronasmitte under et besøk i New York. Foto: NTB Scanpix/AP.

– Som sentralbanksjefen i USA sa er at det er usikkert om litt lavere rente vil kunne hjelpe mot situasjonen vi nå ser, sier Bruce.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell overrasket tirsdag forrige uke finansmarkedene med et rentekutt på hele 0,5 prosentpoeng, til til 1-1,25 prosent. Det er første gang siden finanskrisen for over ti år siden at den amerikanske styringsrenta er senket utenom de ordinære rentemøtene.

– Kan komme permitteringer

– Hvordan vil den jevne forbruker påvirkes av situasjonen i økonomien?



– Det kan bli permitteringer i en del næringer, men jeg tror de fleste bedrifter vil tenke at dette er midlertidig, så arbeidsledigheten er ikke ventet å øke mye, sier sjefanalytikeren i Nordea.

– Forbrukere vil ellers merke det ved at krona er svak. Prisstigningen kan bli høyere og det blir dyrere å reise utenlands hvis noen tenker på det nå.

Lønningene vil nok stige mindre også. På den annen side kan man kanskje få litt lavere lånekostnader fra bankene. Også fastrenten har falt, sier Bruce.

Sentralbanken Bank of England besluttet onsdag denne uka å senke styringsrenta fra 0,75 til 0,25 prosent som følge av koronavirusets ringvirkninger for økonomien.

