Økonomer ber aksjesparere ha is i magen

– Hvis du ikke tåler slike svingninger, så skal du ikke være i aksjemarkedet uansett. Skal du ha penger i aksjemarkedet, skal det være langsiktig, og da skal du klare å sitte gjennom korreksjoner, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand til Børsen.

Mandag har hovedindeksen på Oslo Børs stupt etter det kraftige fallet i oljeprisen. Det kom som følge av at Opec og Russland ikke klarte å bli enige om et kutt i oljeproduksjonen.

Ved åpning falt hovedindeksen med 12 prosent, som er det kraftigste fallet siden 1987, men har siden stabilisert seg på mellom 7 og 8 prosents nedgang.

Den siste måneden har Oslo Børs falt med 20 prosent, hovedsakelig som følge av turbulens i forbindelse med koronautbruddet.

Førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø er også klar på hva sparere med penger i fond bør gjøre:

– Ha is i magen. Ikke gjør noen ting. Når man ser at børsen har falt, er det antakeligvis for sent å unngå tapet, sier Sirnes.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea mener også at folk som sparer til pensjon, og har andre langsiktige mål, kan ta det med ro.

– Vi ser at det har vært svingninger, men over en lengre periode har man fått gevinst for pengene. Hvis du har penger i fond og tenker at du nå har tapt masse penger og ønsker å selge, vil det skje med tap. Det viktigste er å ikke få panikk, sier hun til TV 2.