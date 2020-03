Færre mottar støtte som enslig forsørger

Det tilsvarer en nedgang på 853 mottakere, viser ferske tall fra Nav.

Sammenlignet med 2010 har det blitt 55 prosent færre mottakere, og dette henger sammen med flere innstramminger i regelverket, i tillegg til at det også fødes færre barn.

Den største nedgangen har vært blant de yngste mottakerne. Per desember 2019 var det 4.646 personer under 30 år som mottok stønad som enslig forsørger. Dette er en nedgang på 11,6 prosent sammenlignet med desember 2018. For aldersgruppene 30–39 år og 40 år og eldre har det vært en nedgang på henholdsvis 2,6 og 2,3 prosent.

Av alle som mottok stønad i forbindelse med at de var enslig forsørger, var det 52,2 prosent som kun mottok overgangsstønad, 26 prosent mottok kun stønad til barnetilsyn, mens resten – 21,5 prosent – mottok begge ytelsene.