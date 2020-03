Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent, og boligprisene er nå 3,6 prosent høyere enn for et år siden, viser boligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

– Boligprisene steg i februar i alle områder i landet med unntak av Bergen, Kristiansand og Stavanger. Sterkest oppgang i boligprisene var det i Nord-Norge, Midt-Norge og Oslo, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Oslo har det siste året hatt den sterkeste prisveksten med 6 prosent, mens Stavanger-området er svakest med uendrede priser.

2020 kan bli et nytt rekordår

I alt ble det solgt 7.126 boliger i Norge i februar, noe som er 8,9 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 14.517 boliger i Norge. Det er 4,8 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Veksten i antall omsetninger fortsetter i februar, og det er ny omsetningsrekord til februar måned å være. Hvis denne trenden vedvarer, vil 2020 bli nok et rekordår i boligmarkedet etter 2018 og 2019. Den sterke økningen i antall transaksjoner viser at det norske boligmarkedet er trygt, effektivt og forutsigbart, sier Lauridsen.

Det var på forhånd ventet at prisene for februar ville stige. Mandag viste prisstatistikken til Obos at prisen på brukte Obos-boliger i Oslo steg med 1,9 prosent i februar, så vidt høyere enn på samme tid i fjor da oppgangen var 1,8 prosent.

– I januar steg boligprisene sesongjustert med hele 0,9 prosent, og mandagens Obos-tall indikerer at prisveksten også ble solid i februar. Fremover venter vi en mer beskjeden prisoppgang i boligmarkedet, skrev analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i sin morgenrapport onsdag.

Bekymret for Oslo

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener onsdagens tall viser at boligmarkedet er velbalansert i store deler av landet.

– Derfor forventer vi moderat prisutvikling gjennom året. Flere år med moderat prisutvikling har senket terskelen for førstegangskjøpere, og det er blitt mindre attraktivt å spekulere i boligmarkedet. Dette styrker eierlinjen i den norske boligmodellen, og vi tror at trenden vil vedvare i store deler av landet, sier han i en pressemelding.

Han er imidlertid bekymret for markedet i Oslo, der prisene den siste måneden har steget med 1,5 prosent.

– Vi frykter at Oslo-markedet er i ferd med å fyres opp igjen av høy befolkningsvekst og lav boligbygging, sier Geving.

Han tror det vil ta tid å snu utviklingen.

– Det er trolig for sent å unngå ny ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i hovedstadens boligmarked. Derfor må vi stålsette oss for et ubehagelig prispress litt fram i tid, sier Geving.

