Valg av kontantstøtte sterkt påvirket av nabolaget

Vi påvirkes veldig av det folk i samme situasjon rundt oss gjør, hvis vi har et reelt valg mellom kontantstøtte og barnehageplass, viser en studie. Kontrollert for sosioøkonomiske faktorer, som inntekt og utdannelsesnivå, by og land, er fremdeles nabolagseffekten betydelig. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix Foto: NTB scanpix