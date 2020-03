Nordea setter ned fastrentene

– Det har vært en tydelig nedgang i markedet for lange renter den siste perioden, knyttet til usikkerhet rundt koronaviruset. Vi her derfor valgt å sette ned samtlige av våre fastrentesatser, sier John Sætre, leder for personmarkedet.

Fastrentesatsene reduseres med 0,15 prosentpoeng. Beste fastrente for kundene i kundegruppen UNG eller Premium blir etter kuttet 2,70 prosent med tre og fem års binding og 2,80 prosent med ti års binding.

Det er rundt 5 prosent, eller 1 av 20 kunder, som velger fastrente i dag.