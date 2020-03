Innbyggere i Hongkong kan få utdelt penger

Målet er å stimulere økonomien og få opp forbruket, opplyste regjeringen i den delvis selvstyrte kinesiske byen onsdag.

Også flere andre krisetiltak ble presentert av finansminister Paul Chan da han holdt sin årlige budsjettale til den lovgivende forsamlingen i Hongkong. Byen er blitt rammet av det nye koronaviruset, etter at fjoråret ble preget av store demonstrasjoner og sammenstøt mellom politi og demokratiforkjempere.

Penger fra himmelen

Å dele ut penger er et svært uvanlig økonomisk krisetiltak som er blitt kalt «helikopterpenger» siden kontanter nærmest drysses over innbyggerne.

Tiltaket er blitt drøftet av økonomer etter at rentene i mange land sank til historisk lave nivåer i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Skulle en ny internasjonal krise oppstå, kan det bli vanskelig å bekjempe den med nye rentekutt, siden rentene i utgangspunktet er så lave.

I så fall kan det bli behov for helikopterpenger eller andre nye, utradisjonelle tiltak en rekke steder i verden.

Skattekutt og ny teknologi

I Hongkong er byregjeringens plan å dele ut 10.000 Hongkong-dollar til alle innbyggere over 18 år. Summen tilsvarer omtrent 12.000 kroner. I tillegg foreslår myndighetene skattekutt, økt støtte til fattige familier og satsing på et nytt senter for ny teknologi og elektronikk.

Både reiseliv og andre næringer i Hongkong er blitt påvirket av det nye koronaviruset, som så langt er blitt påvist hos 81 mennesker i det delvis selvstyrte territoriet. To av disse har mistet livet.

Også de store demonstrasjonene i fjor rammet økonomien, og Hongkong er inne i sin verste økonomiske nedtur på minst ti år.

