50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn

Mannen har fra før en rekke konkurser og fengselsdommer for økonomisk kriminalitet på rullebladet. Mannen hadde vært etterlyst internasjonalt siden 2013 da han ble pågrepet i fjor.

Mannen ble allerede i desember 2017 siktet for grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri av minst 10 millioner kroner. I januar i fjor ble siktelsen utvidet til å gjelde ytterligere 40 bedragerier og identitetstyverier.

50-åringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, mens hans forsvarer, advokat Per Zimmer, sier til TV 2 at utgangspunktet er at hans klient har drevet med konsulentvirksomhet og solgt tjenester via internett.

– Vi har mottatt en omfattende tiltale, og den må vi gå grundig gjennom, sier Zimmer.

Ifølge tiltalen har mannen drevet med bedragerier i en størrelsesorden på rundt 30.000 kroner per fornærmet. I tillegg til grove bedragerier er han også blant annet tiltalt for identitetstyveri og grov hvitvasking, melder TV 2.

