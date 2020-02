Forsikringen om mer penger i påsan når årets tariffoppgjør er over, kom da Fellesforbundets ledelse møtte pressen onsdag kveld.

Eggums offensive holdning, som blir konkretisert i kroner og ører før kravene overleveres 10. mars, går stikk imot uttalelser fra administrerende direktør Stein Lier-Hansen hos motparten, Norsk Industri.

Han maner til veldig måtehold med Norges konkurranseevne som argument.

Eggum mener det er rom for reallønnstillegg i det såkalte frontfaget han fronter, ut fra inntjeningen i bedriftene og en svak kronekurs.

Vil ikke i rottefella igjen



Men Eggum og Fellesforbundet vil nødig oppleve det de gjorde i tariffoppgjøret i 2016.

– Da opplevde vi en regelrett rottefelle. Strømprisen eksploderte og endret prognosen for prisstigning voldsomt. Denne gangen vil vi avvente den endelige rapporten fra teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene, sier Eggum.

I 2016 ble anslaget for prisstigningen satt til 1,8 prosent. Uken før forhandlingene startet ble anslaget økt til 2,2 prosent på grunn av høye strømpriser. Oppgjøret endte med et tillegg på 1,8 prosent, mens prisstigningen viste seg å bli 2,5 prosent. Dermed tapte lønnstakerne kjøpekraft.

Teknisk beregningsutvalg, TBU, er et partssammensatt utvalg som på faglig grunnlag kommer med grunnlagstall til bruk i lønnsforhandlingene. Blant viktige tall der, er prognoser for hvor stor prisstigningen blir, da det sterkt vil påvirke den reelle lønnsutviklingen.

17. februar kom TBU med sin foreløpige rapport for årets lønsoppgjør.

Vil ha sykepenger fra arbeidsgiverne



Men det blir ikke bare lønnstillegg partene skal strides om i årets hovedoppgjør. Fellesforbundet reiser også andre saker.

Ett av dem er et krav om at alle arbeidsgivere skal forskuttere sykepenger.

Etter at perioden for arbeidsgiveransvar ved sykemelding utløper, opplever mange ansatte at de selv må ordne opp med NAV for å få sykepenger videre.

– Vi opplever også arbeidsgivere som har interesse av å forskjellsbehandle grupper av ansatte. De forskutterer sykepenger for noen, lar være å gjøre det for andre, kommenterer forbundsleder Eggum.

Videreutdanning med lønn



Eggum varsler også krav om at arbeidsgiverne skal ta ansvar for å gi sine ansatte bedre kompetanse.

– Vi vil ha et kompetanseløft uten at du mister livsoppholdet ditt. Altså videreutdanning med lønn, framholder Jørn Eggum.

Fellesforbundet påpeker at omstillingen i næringslivet krever et kraftig kompetanseløft. Alle jobber påvirkes av digitalisering, automatisering og robotisering.