Studie: Det norske vannforbruket er blant verdens høyeste

Vannkraft omtales på Statkrafts hjemmesider som en miljøvennlig og fornybar energikilde. For mens solkraft må produseres når sola skinner på himmelen og vindkraft er avhengig av at det blåser, kan vann lagres og utnyttes til kraftproduksjon når behovet er størst og prisen høyest.

Nå viser imidlertid en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Grohe at over halvparten av den norske befolkning – 6 av 10 - ikke bryr seg nevneverdig om hvor mye vann som brukes i det daglige.

– Det er ikke rart at dette er noe folk ikke har så veldig bevisst forhold til, sier leder Anne Bakken Riise i Framtida i våre hender til ABC Nyheter.

Annenhver nordmann lar ofte vannet renne i dusjen mens de vasker hår eller kropp, og vannkranen over vasken er gjerne på under tannpussen eller barbering. Den ferske statistikken viser at det er de yngre som er de mest disiplinerte, mens kvinner i større grad enn menn tenker på vannsparing.

– Funnene i undersøkelsen tyder på at holdningene til vannforbruk varierer ut fra både alder og kjønn. Ser vi derimot på den norske befolkningen under ett, er vannforbruket per husholdning blant de aller høyeste i verden, forteller markedssjef i Grohe Norge, Emilie Bjerke, i en pressemelding.

Bjerkes oppfordring er tydelig:

– Klarer hver enkelt å redusere vannforbruket i husholdningen, vil det totale vannforbruket gå ned, noe som igjen vil gi miljøgevinst. Et redusert vannforbruk vil føre til at vi sparer kjemikalier og strøm brukt til rensing og transport for drikkevann og avløpsvann. I neste rekke vil det føre til lavere gebyrer for vann- og avløpstjenester.

Over halve befolkningen bryr seg sjeldent eller aldri om hvor mye vann de bruker i det daglige. Illustrasjonsfoto: Grohe

Myndighetsansvar



– I Norge er vi heldige som har fantastisk tilgang på rent og billig drikkevann, og det er derfor ikke rart at dette er noe folk ikke har så veldig bevisst forhold til, leder leder for Framtida i våre hender, Anja Bakken Riise, i en mail til ABC Nyheter.

Hun mener forbruket av vann utvilsomt er et myndighetsansvar.



– Mye renset vann går til spille i rørlekkasjer på vei ut til husene, og det er merkelig at vi bruker renset drikkevann til å skylle ned i do og vanne i hagen. Vi trenger en mer bevisst vannpolitikk for å begrense sløsing med vann.

Norsk Vanns tips til hvordan redusere vannforbruket i hjemmet: 1. Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann. 2. Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann) og blir like ren på samme tid. 3. Sett kun på vaskemaskin og oppvaskmaskin bare når de er helt fulle. Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk. Oppvaskmaskinen skal klare å vaske rent. 4. Reparer dryppende vannkraner. 5. Ikke la vannet renne når du pusser tennene. 6. Installer toalett med vannsparende spyleteknologi og bruk den lille knappen for halvspyling når du urinerer. 7. Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400 000 liter vann i året. Suser det i toalettet? Sjekk det ut. 8. Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner. 9. Hvis du har en vannmåler, kontroller den når alt vann i huset er slått av. Står den stille er du trygg. Gjør den ikke det, betyr det at det renner vann fra et eller annet sted i huset ditt.

Mindre sløsing



Fire av ti spurte nordmenn i undersøkelsen oppgir at ofte eller av og til setter på oppvaskmaskinen selv om den bare er halvfull. Statistikken viser at småbarnsfamiliene er de største synderne i klassen på dette feltet, i tillegg til de med høy inntekt.

Bjerke forteller at det er mye å hente gjennom relativt enkle grep i hjemmet. Samtidig finnes det flere produkter som kan bidra til å holde vannforbruket på et fornuftig nivå.

– Både kraner, dusjtermostater og hånddusjer fås med vannbesparende teknologi. Du kan spare opptil 40 prosent vann, uten at det går på bekostning av opplevelsen. Et dusjtoalett sørger for mindre sløsing av papir, mens for eksempel en kjøkkenkran med integrert filter og kullsyrefunksjon gjør at du ikke trenger å kjøpe flaskevann på butikken. På den måten bidrar man til å redusere plastavfall og CO2-utslipp.