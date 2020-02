Selvtillit blir raskt mangelvare når man mister jobben. Kûbler-Ross-kurven viser hva som skjer når en krise inntreffer. Tap av jobb sidestilles med dødsfall i nær familie og skilsmisse. Allerede etter 6 uker inntreffer depresjon dersom det ikke er lys i enden av tunellen eller håp om løfterik endring. Det offentlige virkemiddelapparatet prioriterer i liten grad støttetiltak som lær-å-selge-deg-selv-kurs før tidligst etter et halvt år som arbeidsledig. «Ressurssterke» folk uten diagnoser skal klare seg selv. Når man legger til grunn forskningen som ligger bak Kûbler-Rosskurven, forstår man lett sammenhengen mellom tap av jobb og økningen av gruppen personer med psykiske plager og selvmord. Dette ser vi som karriereveiledere eksempler på hver eneste dag.

Hvem vil vel ikke ønske seg en «time-out» om man har råd? Gjøre noe gøy, reise, være mer sammen med familien eller lære noe nytt?

De færreste vet at kun 20 prosent av jobbene lyses ut i dagens arbeidsmarked. «Alle» konkurrerer om jobben på Finn. Men ifølge Navs bedriftsundersøkelse 2019 ligger altså kun cirka 20 prosent av jobbene der. Ikke rart man får avslag på avslag og mister mer og mer selvtillit for hver dag som går. Som om ikke dette er nok, konfronteres man stadig med betegnelsen «hull i CV-en», og gjerne i samme åndedrag som nedsatt funksjonsevne!

Kan dere slutte med det?!! For hva er «hull i CV-en»? De fleste definerer begrepet som en periode man har vært uten lønnet arbeid. Det kan skyldes alt fra sykdom, hjemme-med-barn, time-out, leve-ut-drømmen, råd til å ta seg litt fri for å reise, sittet i fengsel – det kan være så mangt!

CV-en er en oversikt over livet vårt. Den ideelle CV inneholder alt: kjønn, alder, sivilstatus, utdanning, kurs, arbeidserfaring, tillitsverv, hobbyer.

Ingen har hull i livet sitt! De som er så heldige å få karriereendringskurs av sin arbeidsgiver på vei ut døren, lærer gjerne «story-telling» – hvordan man fyller igjen «hullet « med en forklaring på hva man gjorde i perioden uten lønnet arbeid. For tenker du deg om, har du høstet erfaring i perioden som kan være salgbart i arbeidsmarkedet. Hjemme med barn eller syke foreldre? Du har tatt omsorg for familien en periode! Omsorg er ikke «et hull», men viser en egenskap som er salgbar i kombinasjon med andre kompetanser. Helseproblemer som er helet, legen sier du er 100 prosent arbeidsfør…Dette hullet må fylles, for hvis ikke, kan du være sikker på at «hullet» blir det store samtaleemnet på intervjue, dersom du i det hele tatt kommer til intervju. I perioden har du sikkert vært målbevisst og gjort endringer (endringsvillig) på vei mot målet om å bli frisk, kanskje lest deg opp på et tema samtidig. Dette er mat til en story i dette «hullet». Og hvem vil vel ikke ønske seg en «time-out» om man har råd? Gjøre noe gøy, reise, være mer sammen med familien eller lære noe nytt?

Slutt å snakke om hull i CV. Slutt å kombiner begrepet med nedsatt funksjonsevne. Slutt!