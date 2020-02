Fortvilte hydrogenbileiere med bønn til Rotevatn

– Målsettingen er 50.000 hydrogenbiler i løpet av ti år, sa daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Dagsavisen i 2016.

Men i dag er det bare omkring 160 hydrogenbiler å se på norske veier, og eierne har store problemer med å få brukt dem. Det er nemlig nær umulig å få fylt drivstoff, en situasjon som har vedvart over lang tid, ifølge foreningen Hybil.

– Vi har satset på denne teknologien og hørt på de politiske løftene. Nå sitter vi kun igjen med en stor regning og ansvarsfraskrivelse fra alle sider, sier en oppgitt Max Temmesfeld i Hybil til NTB.

Han setter nå sin lit til at Elvestuens etterfølger Sveinung Rotevatn (V) kan få hydrogensatsingen tilbake på sporet.

Konkurs og eksplosjon

De fire borgerlige partiene planla i 2016 å opprette et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner. Satsingen var viktig for målet om å gjøre bilparken utslippsfri.

Men i 2018 stengte hydrogenselskapet Hyop alle sine fire stasjoner på grunn av pengemangel. I fjor sommer fikk satsingen seg et nytt skudd for baugen da hydrogenstasjonen til Uno-X i Sandvika i Bærum ble rammet av en kraftig eksplosjon. Etterpå ble hydrogenstasjonene stengt.

– Hybils medlemmer er opptatt av to ting: Hydrogen til bilene så fort som mulig og etablering av et operativt nettverk av stasjoner som ble lovet oss innen 2020, uttaler Temmesfeld.

Han er glad for at Hynions stasjon på Høvik i Bærum i dag gir en mulighet til å få fylt drivstoff.

– Men den eneste offentlige tilgjengelige fyllestasjonen har svært lav kapasitet, og det er en kamp om de få fylletimene som legges ut, sier Temmesfeld.

«Uheldig»

Sveinung Rotevatn (V). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Rotevatn vil ikke beklage den vanskelige situasjonen overfor de frustrerte hydrogenbileierne, men har heller ingen planer om å skrote satsingen på hydrogen.

Han viser til at Asko nettopp har lansert flere hydrogenlastebiler, at Ruter nå skal teste ti hydrogenbusser på regionale ruter og at en hydrogenelektrisk ferje er ventet neste år.

– Regjeringen har en stor satsing på nullutslippsløsninger innenfor transport. Det inkluderer også hydrogen. Vi har de samme avgifts- og bruksfordelene for hydrogenbiler som for elbiler, sier statsråden i en epost til NTB.

– Selv om dagens situasjon er uheldig for eiere av hydrogenbiler, skal det være trygt å bruke hydrogen. Det er derfor viktig at sikkerheten blir ivaretatt på en skikkelig måte.

Enova-støtte

Rotevatn vil ikke svare direkte på hva som er status i arbeidet med å få etablert hydrogenstasjoner.

– Regjeringen har tidligere slått fast at Enova er statens hovedvirkemiddel i den tidlige fasen der det er behov for å gi offentlige støtte til infrastruktur for alternative drivstoff. Enova har gitt tilsagn om støtte til ni hydrogenfyllestasjoner, sier han.

Venstre-toppen understreker at fagmyndigheter må vurdere sikkerheten, men at det såfremt stasjonene er sikre, er opp til operatørene å bestemme om de vil drifte dem videre eller ikke.

Rotevatn svarer heller ikke direkte på om Elvestuens målsetting fra 2016 om 50.000 hydrogenbiler innen ti år ligger fast.

– Regjeringens mål er at alle nye personbiler i 2025 er nullutslippskjøretøyer. Det gjelder både elbiler og hydrogenbiler. Det er opp til markedet å velge den løsningen som passer best, sier han.