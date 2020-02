Boligprisene steg med 3,3 prosent i januar

Korrigert for sesongvariasjoner var oppgangen på 0,9 prosent, viser boligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

– Boligprisene steg som normalt i januar, men oppgangen er sterkere i mange områder enn vanlig, særlig i Agder og Rogaland og på Østlandet. Den såkalte januareffekten i boligmarkedet korrigerer en normalt svakere utvikling i desember, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

Solgte flere boliger enn i fjor

I januar ble det solgt 7.375 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Samtidig ble det lagt ut 3,9 prosent flere boliger for salg enn i januar i fjor.

Den gjennomsnittlige omsetningstiden var på 67 dager.

Kristiansand hadde den sterkeste prisutviklingen av de største byene i januar, med en vekst på 5,9 prosent, fulgt av Stavanger med 5,7.

Lauridsen i Eiendom Norge mener den kraftige oppgangen i Agder og Rogaland må sees i sammenheng med at høstmånedene var svake her.

I Oslo steg prisene med 1,7 prosent. Hovedstaden har likevel hatt den kraftigste prisveksten det siste året av de store byene, med en oppgang på 5,5 prosent.

– I hovedstaden kommer oppgangen i januar på toppen av en sterk desember og samtidig med at utbudet av brukte boliger er lavere enn på samme tid i 2018 og 2019. Dette gir grunn til å være oppmerksom på situasjonen her, særlig for Oslo kommune som er markedsregulator gjennom hvor mye og hva de regulerer av boliger, sier Lauridsen.

Usikkerhet i Oslo

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener januareffekten er overraskende sterk i de store byene, og at tallene tyder på at tilliten til boligmarkedet er høy.

– Når nyttårseffekten ebber ut, tilsier en god tilbudsside og stabile kredittvilkår likevel en fortsatt moderat prisutvikling i de fleste regioner. Usikkerheten er større i Oslo hvor etterspørselen er sterk samtidig som tilbudssiden faller. Osloeffekten bekymrer oss i økende grad, sier Geving i en pressemelding.

Tror på tre prosent økning i år

Nordea Markets spådde før tallene ble lagt fram en økning på mellom 2,5 og 3 prosent.

Leder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre, tror nå at farten i boligmarkedet vil øke ytterligere de neste månedene.

– Prisfesten kommer nok ikke tilbake til det vi har sett i tidligere år. Markedet ser ut til å være i god balanse, og økonomene våre tror boligprisene vil stige nær pris- og lønnsveksten i 2020, altså rundt tre prosent, sier han i en pressemelding.

Tirsdag kom tall fra Obos som viste at prisene på deres boliger steg med 9,6 prosent fra desember til januar.