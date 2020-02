Børsene i Kina stuper som følge av virusfrykt

Da aksjehandelen ble avsluttet mandag, hadde den viktigste indeksen i Shanghai falt 7,7 prosent. I Shenzhen ble nedgangen på 8,4 prosent.

Rett etter åpningen var fallet enda kraftigere, men situasjonen stabiliserte seg og kursene tok seg deretter litt opp igjen.

En sum tilsvarende 3.400 milliarder norske kroner forduftet da Shanghai Composite Index falt hele 8,73 prosent ved åpningen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Investor-panikken spredte seg raskt og vil dominere markedet den nærmeste tiden, sier sjeføkonom Yang Delong i First Seafront Fund.

Isolasjon og reiseforbud

Mandagen var den første dagen aksjemarkedene i Shanghai og Shenzhen hadde mulighet til å reagere på spredningen av Wuhan-viruset. Nyttårsferien i landet er blitt forlenget på grunn av epidemien, som ventes å få store økonomiske konsekvenser for Kina.

Flere store byer er nærmest isolert for å hindre spredning av sykdommen. Over 17.000 mennesker er bekreftet smittet, og over 360 har mistet livet. USA og flere andre land har innført innreiseforbud for utenlandske reisende som kommer fra Kina.

Børsen i Hongkong åpnet etter nyttårsfeiringen i forrige uke, og mandag var utviklingen her omtrent helt flat.

Heller ikke i Sør-Korea var det store endringer, og i Tokyo falt Nikkei-indeksen 1 prosent.

Pumper penger

I USA var det et betydelig aksjefall fredag, påpeker Yukino Yamada i Daiwa Securities. Nedgangen her kom etter beslutningen om å innføre innreiseforbud for reisende fra Kina.

Samtidig som de kinesiske aksjemarkedene åpnet mandag, pumper regjeringen i Kina en sum tilsvarende 1.600 milliarder kroner inn i finanssystemet for å stabilisere økonomien under virusepidemien.

I en uttalelse fra landets sentralbank het det søndag at summen skal sikre likviditet i bankvesenet og bidra til å stabilisere valutamarkedet.

Stephen Innes fra AxiCorp uttalte at det ikke var det ventede børsstupet ved åpningen mandag som ville ha størst betydning, men heller «etterskjelvene».

Den kinesiske valutaen yuan svekket seg mandag 1,5 prosent mot amerikanske dollar. Børsfallet i Shanghai var det største siden 2015.

En lang rekke selskaper falt 10 prosent og nådde dermed grensen som fører til at handelen med den aktuelle aksjen stanses. Samtidig var det kraftig oppgang i aksjekursene til flere legemiddelselskaper.

