Dramatisk økning i antall personer med høy forbruksgjeld

Fra september til januar har antallet nordmenn med minst fire forbrukslån økt med 35.877 nye personer – og denne gruppens totale forbruksgjeld har vokst med 8,1 milliarder kroner, viser nye tall som E24 har fått fra Gjeldsregisteret.

– Det betyr at gruppen med fire eller flere forbrukslån har vokst med 400 nye personer hver dag. Det er en ganske dramatisk økning, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregistreret til E24.

Gjeldsregisteret gir bankene informasjon om forbruksgjelden folk har fra før, for at de skal unngå å gi nye lån til de som allerede har lånt for mye. Utviklingen Årrestad peker på bryter med hensikten med ordningen.

For de med 20 forbrukslån eller mer mener Gjeldsregisteret-sjefen man trygt kan snakke om «gjeldsofre» som vil ha store problemer med å gjøre opp for seg:

– Det er svært bekymringsfullt at vi har en kraftig økning i antall personer med gjeldsproblemer, sier han.