Northugs hus på Byåsen til salgs

– Ja, det stemmer. Boligen er ikke annonsert ennå, men tanken er å få ut boligen om kort tid, bekrefter Markus Tangvik i Eiendomsmegler 1 overfor avisen.

Northug, som har lagt opp som toppidrettsutøver, kjøpte boligen i november 2014. Huset over tre plan er på 223 kvadratmeter. Prisen for eneboligen den gang var på 6,75 millioner kroner.

Det er ennå ikke klart hva prisforlangende blir, men antydes å bli i høyere prisklasse.

Ifølge megleren oppholder Northug seg mer i Oslo i forbindelse med sin nye jobb etter at han la opp, slik at han har bestemt seg for å selge boligen i Trondheim.