Bussjåfører varsler hard kamp for lønnsøkning

– Det er ingen tvil om at streikeviljen er stor. Det er et gryende oppgjør blant sjåførene. Det ser man godt på sosiale medier. Det må et godt kronetillegg for å roe sjåførmassen, sier Kjell Nesheim, sjåfør for Tide Buss i Voss og Hardanger og tillitsvalgt for Yrkestrafikkforbundet (YTF), til Klassekampen.

Sjåførlønnen ligger i dag på 91,8 prosent av en industriarbeiderlønn. Nesheim mener et godt oppgjør må til for å gjøre opp for tidligere oppgjør og for å sikre rekrutteringen til yrket.

– Reallønnsnedgang gjør det ikke lettere å rekruttere. Om det ikkje var for pensjonistene, ville vi ikke greid å drive fra dag til dag, sier han om situasjonen på Voss i Vestland.

NHO Transport ønsker ikke å uttale seg om forventningene før oppgjøret er i gang.