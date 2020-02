Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie

– Det virker som hun blir byttet ut som følge av regjeringskabalen og ikke som en konsekvens av trygdeskandalen, sier Elisabeth Steen, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) Nav.

Steen og Norsk Tjenestemannslag, som har flere tusen Nav-ansatte som medlemmer, var selv tilstede under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, der blant andre Anniken Hauglie måtte forklare seg.

Kontrollkomiteen skal om kort tid avgi sin innstilling. Steen er ikke overrasket over at Hauglie går ut av regjeringen.

– Men det er jo litt spesielt at det skjer på denne måten.

– Konstruert forklaring

Erna Solberg uttalte til Aftenposten i dag at Hauglie uansett ville gått ut av regjeringen om ikke lenge fordi det var «behov for å fornye Høyres mannskap». Hun viste også til at Hauglie har takket nei til nominasjon før neste stortingsvalg.

– Jeg synes det er en litt konstruert forklaring. Jeg mener Solberg ikke burde foretatt seg noe politisk før kontrollkomiteen har avgitt sin innstilling om trygdesaken og Stortinget har ferdigbehandlet saken, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO).

FO organiserer rundt 3.000 Nav-ansatte. Kvisvik vil ikke ha noen formening om Hauglie burde gått av som følge av Nav-skandalen eller ikke.

– Nå har vi hatt en bred og ordentlig høring. Jeg synes man må ha såpass respekt for det parlamentariske system at man avventer til komiteens innstilling ligger på bordet og Stortinget har behandlet saken. Statsministeren burde også trukket sine konklusjoner ut fra hva som kommer fram i vurderingene, sier Kvisvik og legger til:

– Vi må ha tillit til at behandlingen i Stortinget vil gi et godt grunnlag for hvordan det må ryddes opp videre.

– Det var mitt valg

Anniken Hauglie ga i dag fra seg nøkkelkortet til Torbjørn Røe Isaksen, som nå tar over som arbeids- og sosialminister. Etter overrekkelsen gjorde Hauglie det klart at hun ikke ble presset ut.

– Det var mitt valg. Jeg har hele tiden vært åpen på at jeg ikke ønsket å ta ny nominasjon til Stortinget, og at jeg ikke ønsket å være en del av laget til en valgkamp til, uttalte Hauglie NRK og la til:

– Da var det egentlig bare et spørsmål om tid før jeg skulle ut av regjeringen. Så skjedde det noen endringer litt raskere enn det som var planlagt, fordi Frp gikk ut av regjeringen, da var det naturlig, sier Hauglie.

