DNB advarer mot svindel på Finn.no

I alt håndterte DNBs Financial Cyber Crime Center (FC3), som jobber med å forhindre svindel, 4042 svindelforsøk i 2019. Av disse ble 89 svindelforsøk anmeldt til politiet.

Nettavisen skriver at det senest denne uken ble oppdaget en ny type svindelforsøk. Det er et såkalt phishingangrep via Finn.no, der offeret som regel kontaktes via en epost, hvor avsenderen fremstår som en reell virksomhet, for eksempel en bank.

– Hvis du trykker på søknadslenken på Finn.no, havner du på en phishing-side. Da får du vite at søknaden skjer i samarbeid med DNB, og der du må oppgi fødselsnummer og BankID. Da stjeler phishing-siden din BankID under dekke av å være et ekte firma, sier svindeljeger Terje Fjeldvær i DNB til Nettavisen.

I løpet av det siste året har også antallet investeringsbedragerier som banken har oppdaget økt med 125 prosent. Her lures folk til å overføre penger i den tro at de gjør investeringer som skal gi avkastning, men som ikke er reelle.

– Etter den første investeringen får de intetanende kontakt med selgere som overtaler dem til å kjøpe mer. Selgerne er hyggelige folk som gjennom telefonsamtaler manipulerer folk til å investere mer, men kundene havner inn i et mønster der de handler mer og mer. I noen tilfeller tar de opp forbrukslån for å finansiere investeringene, sier svindeljegeren.