Bilen manglet noe viktig – så sluttet selger å ta telefonen

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre. Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny,

Kjøpte en Mercedes Vito 108 CDI fra 2002, i august. Den hadde bare gått 68.000 kilometer, vært brukt som handikapbil. Selgeren annonserte med at servicehefte var med, men ved befaring påsto han at det lå i et flyttelass et sted.

Jeg prøvekjørte bilen, var fornøyd og kjøpte den. Siden august har jeg kjørt mye i Oslo, og vært på tre langturer, opp til Finnmark, og nå sist kjørte vi 5.000 km på fem dager. Bilen har ikke hatt noen problemer så langt.

Men selgeren har sluttet å svare på mine henvendelser om serviceheftet. Er det da brudd på avtalen? Mister jeg mye i verdi hvis jeg bestemmer meg for å selge bilen? Og hvordan går man frem for å få et nytt hefte? Jeg leste nettopp ditt svar på et lignende problem her. Men nå lurer jeg på om jeg kan kreve reduksjon i pris, kanskje like mye som det vil koste å få en skikkelig tilstandsrapport på bilen?

Med vennlig hilsen Ivan

Benny svarer:

Hei Ivan. Aller først må jeg si at dette høres ut som en kjedelig sak for deg. Det er alltid frustrerende når ting ikke er som lovet. Og det blir naturligvis ikke bedre av at selger ikke svarer deg. Det er ikke noe godt tegn.

Servicehefte er et viktig verdipapir for en bil. Dette er som regel øverst på min sjekkliste ved bruktbilkjøp. Serviceheftet viser om bilen er riktig fulgt opp, og om den har vært på de servicene den skal ha hatt.

Det er naturligvis en fare for at alt ikke er helt på stell her. At det er derfor serviceheftet er «borte», og at selger ikke svarer nå. Men jeg ville uansett prøvd det som prøves kan for å få selger i tale. Hvis vedkommende ikke svarer på telefon eller e-post, er kanskje det mest effektive å stikke innom og ringe på døren?

Eventuelt kan du jo også få en advokat til å lage et litt ekstra formelt brev for deg. Der du understreker at serviceheftet er en viktig del av kjøpsavtalen og at du vurderer rettslige skritt hvis du ikke får det overlevert som avtalt.

Når du kjøper bruktbil som har servicehefte, da er det også en selvfølge at selger faktisk sørger for at du får det. Det mener i alle fall Broom-Benny.

Hente ut historikk

Hvis ikke noe av dette fører frem, er det et alternativ å nettopp gå rettens vei. Men vær klar over at det fort koster mye penger, ofte også frustrasjoner. Det beste er å finne en annen løsning.

Kommer du ingen vei med selger, ville jeg tatt kontakt med en Mercedes-forhandler. Start gjerne med den som ligger nærmest der selger bor. Mest sannsynlig er det her bilen har vært på servicer. Basert på regnummer, er det mulig å få ut all historikk de har på den. Det varierer nok litt fra forhandler til forhandler, men mange av dem er nå koblet opp på felles systemer. De vil kunne se om noe er gjort med bilen andre steder enn hos dem selv.

Jeg er litt usikker på hvordan det formelt stiller seg for dem å gi ut informasjon som gjelder tiden før du kjøpte bilen. Men hvis du forklarer saken godt, kan de forhåpentligvis være behjelpelig.

På denne måten kan du få dokumentasjon på alt som er gjort med bilen før du kjøpte den. Slik at du kan få rekonstruert serviceheftet. Da har du også ting på stell til den dagen du selv skal selge bilen videre.

Jeg håper dette er til hjelp og ønsker deg lykke til. Forhåpentligvis ordner dette seg på en god måte!

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no