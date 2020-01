Gjeldsveksten svakt ned

Ved utgangen av november var publikums innenlandske lånegjeld (K2) på 6.022 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB). Husholdningenes andel av dette var 3.619 milliarder kroner.

Mens den samlede tolvmånedersveksten i lånegjelden var på 5,6 prosent ved utgangen av november, mot 5,8 prosent ved utgangen av oktober, var husholdningenes gjeldsvekst i samme periode på 5,2 prosent. Det er en svak økning fra foregående måned, da tolvmånedersveksten lå på 5,1 prosent.

Årets omgjøring av studielån til stipend er flyttet fra november til juli. Dette fører til at husholdningenes gjeldsvekst ligger på et lavere nivå sammenlignet med tidligere år, påpeker SSB. Byrået anslår derfor at tolvmånedersveksten i husholdningenes lånegjeld er 0,2 prosentpoeng lavere enn den ville vært dersom denne endringen ikke hadde skjedd.