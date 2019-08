Jensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen

– Det kommer ikke noe jubelbrøl fra oss på dette. Vi skulle helst ha oppnådd mer, sa Jensen til TV 2 lørdag morgen.

Da hadde støvet lagt seg etter bompengeslaget – to måneder etter at Fremskrittspartiet startet sitt eget lille bompengeopprør internt i regjeringen. Tilsynelatende ansporet av kritikken som antibompengepartiet FNB fremmet mot regjeringen og de etablerte partiene, stilte Frp seks krav for å få ned bompengebelastningen på bilistene.

Fredag forelå resultatet – etter at hele flertallsprosjektet til Erna Solberg var satt i fare på grunn av de harde frontene mellom Frp og Venstre – i form av en avtaleskisse som alle sluttet seg til samme kveld.

Den skal bidra til at bilistene må betale mindre bompenger, bedre og billigere kollektivtrafikk og renere luft i byene, alt mens nullvekstmålet – biltrafikken i de store byene skal ikke øke i omfang – fortsatt ligger fast.

– Tøff tone

Overfor TV 2 medga Jensen at det har vært en tøff tone mellom regjeringspartiene mens interessemotsetningene mellom Fremskrittspartiet og Venstre utspilte seg i full offentlighet. Det «handlet om å ta folk på alvor», både dem som ønsket et bedre kollektivtilbud, «men ikke minst alle de bilistene som mener bompengene er blitt for høye».

– Det var ikke vi som startet dette, det var det norske folk som satte i gang, noe jeg forstår veldig godt, sier hun.

– Når innbyggerne reagerer så kontant, må vi ta det på alvor, sier Jensen i et intervju med VG lørdag.

Hun hevder ultimatumet statsminister Erna Solberg stilte fredag kveld, ligger tett opp til det utkastet Frps landsstyre aksepterte forrige søndag.

Solberg selv sier avtalen balanserer behovene til alle de fire regjeringspartiene godt.

«Fem og en halv seier»

Frp krevde å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byområdene og si nei til veiprising.

Etter det NTB forstår, mener partiet nå at man har fått gjennomslag for «fem og et halvt av seks krav» fra møtet. Fra Frp-hold blir det også understreket at ikke noe av det som nå har kommet fram, ville skjedd hvis ikke partiet hadde fremmet sine krav.

– Sammenlignet med avtalen som ble behandlet i vårt landsstyre, gir denne avtalen ytterligere bomkutt for bilistene. Derfor kan Frp stille seg bak Solbergs avtale, sier hun til NTB.

På spørsmål fra TV 2 om hvordan hun opplever kritikken fra Venstre-leder Trine Skei Grande mot bompengeprosessen i regjeringen og måten den har foregått på, svarer Jensen: – Jeg ser at Venstre har hatt behov for å lufte litt ut. Det er helt greit.