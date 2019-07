146.000 per kvadratmeter for «bøttekott» på Grünerløkka

Tirsdag forrige uke lå det 32 leiligheter i indre Oslo på 15–35 kvadratmeter til salgs på Finn.no. 22 av dem hadde en kvadratmeterpris som overstiger 100.000 kroner, skriver DN.

For 21 kvadratmeter i Helgesens gate på Grünerløkka er den totale prisantydningen på 3.083.644 millioner – altså må du ut med over 146.000 kroner for én kvadratmeter. Eiendomsmegler Haakon Telle Bøe anslår overfor DN at han har solgt mellom 15 og 20 boliger under 35 kvadratmeter den siste tiden.

– Det er høy interesse for små leiligheter i byen, og jeg opplever at disse går raskere enn de større leilighetene. De mindre leilighetene er ofte et første steg for de mange som ønsker å komme inn på boligmarkedet, og derfor ser vi oftere budrunder på disse boligene, sier Bøe til DN.

Prisbildet betyr at det blir ekstra krevende for nyetablerere å komme inn på markedet.

– Nå i sommersesongen er det færre boliger generelt i markedet, men etterspørselen etter mindre leiligheter holder seg likevel høy. Med så høye snittpriser er det klare begrensninger for hva unge eller de med moderat inntekt, for eksempel sykepleiere, får råd til, sier Bøe til DN.

Les også: Høyere boligpriser i flere deler av landet

Saken er opprinnelig publisrt på Hegnar.no