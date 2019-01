FrP-topp fikk vekker da faren kjøpte elbil

- Jeg kommer fra Distrikts-Norge. Der kjører vi bil med dieselmotor og tilhengerfeste. Så når faren min går hen og kjøper seg en elbil, er det en god indikasjon på at noe er skjedd. Det har vært et voldsomt teknologisprang de seneste årene, sier Jon Georg Dale (FrP).

(Finansavisen): Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) hadde en klar formening om de tekniske forbedringene elbil har vært gjennom de seneste årene. Men først da faren på 58 i høst kjøpte seg en Opel Ampera-e forsto han at noe alvorlig var skjedd.

Eldar Dale er lokalpolitiker for Senterpartiet, driver med sau, eier et småbruk på 50 mål, og har aldri tidligere brukt så mye energi på å snakke pent om elbiler eller dem som kjører dem.

- Jeg kommer fra Distrikts-Norge. Der kjører vi bil med dieselmotor og tilhengerfeste. Så når faren min går hen og kjøper seg en elbil, er det en god indikasjon på at noe er skjedd. Det har vært et voldsomt teknologisprang de seneste årene, sier Jon Georg Dale til Finansavisen.

Selv kjører Jon Georg Dale en Kia Sportage 2012-modell.

- Da jeg kjøpte den bilen hadde det ikke falt meg inn å kjøpe en elbil, men jeg tror det har skjedd mer med teknologien enn med meg, sier han.

Viderefører til 2021

Aftenposten skrev i romjulen at salget av bensin og diesel har sunket med nesten 30 prosent i Oslo vest de to seneste årene. Faktisk-redaksjonen har beregnet at staten går glipp av 5,8 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter grunnet elbiler.

Regjeringens holdning er at skattefordelene for elbil skal videreføres når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift, i hvert fall frem til stortingsvalget i 2021.

Parallelt har regjeringspartiene programfestet å starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025, ifølge Finansavisen.

- Spør du en FrP-mann om det er greit med lave avgifter, er svaret ja. Sånn sett er en elbil drømmebilen til en FrP-mann.

- Fordi det nesten ikke bidrar til statskassen i det hele tatt?

- Nettopp, svarer Dale.

Han mener norsk elbilpolitikk har vært en stor suksess.

- Elbilpolitikken viser at det er mulig å få til bevisste valg blant forbrukerne.

Hvor miljøvennlig elbilene egentlig er, er det imidlertid uenighet om.

- Hvor vellykket har avgiftslettelsene vært som miljøpolitikk?

- De gjør at Norge er fremst i verden på elbil, og at klimautslippene fra transportsektoren går ned med 10 prosent. Det er helt nødvendig hvis vi skal nå klimaforpliktelsene etter Paris-avtalen.

