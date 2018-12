Hvis vi gir for å få

Familieterapeuter kan få det travelt etter jul. For forskjellsbehandling har en pris, og det er langt fra bare barn som blir lei seg, skriver Kristin

Det som ligger øverst i bevisstheten for mange nå er: Julegaver! Helst vil vi gi gaver som varmer langt ned i hjerterota, noe som selvsagt er kjempevanskelig. Og den største gleden? Den er som kjent å gi. Julens viktigste budskap er kjærlighet og omtanke, og nå er tiden inne for å vise med ord og handling at vi setter pris på menneskene rundt oss.

Derfor blir det så rart når noen er opptatt av hvordan man kan gi for selv å få. For det finnes egennyttige tilnærminger til generøsitet også i disse juletider.

Advokatene i Vi over 60 tar for seg aktuelle temaer for, ja, nettopp de over 60. I oktober-utgaven av magasinet, skriver de om hvordan du kan styre familiemedlemmers oppførsel gjennom gaver, avtaler og testament – som en økonomisk straff eller belønning. Og som svar på spørsmålet om man kan gjøre dette, skriver advokatene: «Det kan du, og det har alltid vært gjort!». Derfor vier de artikkelen til å forklare hva du kan gjøre, og ikke minst, hvor langt du kan gå, rent juridisk.

Jeg ble litt nysgjerrig på denne artikkelen. Var det slik at advokatene oppmuntret leserne til å kontrollere familiens yngre generasjoner gjennom gaver og økonomiske goder? Og mente de at det var helt greit og legitimt? Jeg ble sittende å tenke, også fordi det nærmer seg jul.

For i disse dager kan tipsene fra Vi over 60 komme til nytte. Hvis du vil benytte julen til å gi noen en større, økonomisk gave, kan du, uten å havne i juridiske problemer, forskjellsbehandle barn, barnebarn, nieser og nevøer alt ettersom hvordan du liker det de foretar seg. Du kan «direkte eller indirekte belønne ønsket atferd og straffe uønsket atferd», som advokatene skriver. Og hvordan kan du få noe igjen for det selv? Jo, du kan sette vilkår når du gir bort en gave. Eller du kan gjøre det indirekte og i det skjulte.

Når man velger et slikt rent juridisk perspektiv på problemstillingen, er det selvsagt interessant å se på lovens muligheter. Men om man inntar et sosiologisk perspektiv og ser på hvordan det påvirker relasjoner og felleskap i familien, må man gjøre andre vurderinger.

Hvordan påvirkes forholdet mellom søsken? Mellom ulike deler av storfamilien? Hvordan påvirker det familiebåndene, ikke bare i denne generasjonen, men også i neste?

I ukene før jul har det vært debatt om julenissens retorikk på julekvelden . Er det er greit at julenissen spør om det er noen snille barn her? Eller bidrar det til skam? Spørsmålet har utløst debatt. Det er i alle fall grunn til å tro at både skam og følelsen av å være et «slemt barn» melder seg om man får mindre enn andre søsken fra bestefar på julekvelden.

Familieterapeuter kan få det travelt etter jul. For forskjellsbehandling har en pris, og det er langt fra bare barn som blir lei seg.



Man kan ha gode intensjoner med å gi en større gave til en person enn til en annen, men siden julen er fylt med så mange følelser, er også voksne ekstra sårbare i denne høytiden.

Problematikk rundt forskjellsbehandling ved julegaver er ekstra aktuelt for familier med mine, dine og våre barn. Så hvordan kan man forhindre at noen blir såret? Mye kan løses ved at de voksne diskuterer hvordan gavefordelingen kan gjøres til det beste for alle. Er det for eksempel greit å gi mer til sine biologiske barn? Og om man synes det er riktig å skjevfordele julegaver, kan man i empatiens navn unngå å la forskjellene bli synlige på julaften?

Jeg går ut fra at advokatene i Vi over 60 hadde gode intensjoner med å forklare hvordan man gå til verks for å forskjellsbehandle etterkommerne innenfor lovens rammer. Noen ganger kan det være riktig og legitimt å gjøre det, og uansett er det du selv som bestemmer hva du vil gi bort av gaver. Advokatene startet artikkelen sin med et spørsmål hvor svaret var et klart ja: Du kan styre familiemedlemmers oppførsel gjennom gaver, avtaler og testament. Advokatene avslutter artikkelen sin med at spørsmålet også har en menneskelig, etisk og moralsk side – noe de ikke tar opp i denne omgang, som de skriver. Så da får det være opp til oss andre å se på den siden av saken.

Jeg tror vi mister noe hvis vi bruker gaver som en måte å få viljen vår på. Julens budskap er kjærlighet, og alle kan få en fin jul om vi går inn i høytiden med en eneste målsetting: Å fylle den med varme og omtanke uten tanke på hva vi selv får igjen.

Ha en riktig god jul.

