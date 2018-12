Slipper rushtidsavgift også i januar

Gladmelding til bilistene: Rushtidsavgiften på Nord-Jæren utgår også store deler av januar måned.

Resten av desember blir garantert uten rushtidsavgift i bommene. Det ligger an til at størstedelen av januar også blir det. Det er høyst aktuelt at det i alle fall ikke er noen løsning på plass før slutten av januar.

– Basert på den informasjon vi har fått til nå, ligger det an til at det meste av januar blir uten rushtidsavgift, ja, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) til Rogalands Avis.

Hun sitter i Styringsgruppen for Bymiljøpakken, sammen med ordførere i de fire Nord-Jæren-kommunene og statens representant, vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Umulig å tidfeste nå

Gustavsen uttaler overfor Aftenbladet at det er umulig å slå fast hvor lenge rushtidsavgiften blir satt på vent.

de som skulle ha betalt rushtidsavgift begge veier til og fra jobb, skole eller barnehage vil spare 774 kroner i løpet av de 22 hverdagene i januar. Foto: Ntb Scanpix

Dette betyr at bilistene skal betale 17,60 kroner med Autopass-brikke og 22 kroner uten brikke ut desember og i store deler av januar.

Det betyr at de som skulle ha betalt rushtidsavgift begge veier til og fra jobb, skole eller barnehage vil spare 774 kroner i løpet av de 22 hverdagene i januar. De som skulle ha betalt rushtidsavgift én vei, sparer 387 kroner, vel og merke hvis pausen i rushtidinnkreving varer ut hele måneden.

(Resten av desember er naturlig nok spesiell og uansett stort sett uten rushtidsavgift på grunn av de mange hellig- og helgedagene).

Nytt møte i januar

Den politiske avklaringen om rushtidsavgiften ligge an til å bli behandlet i et ekstraordinært møte i styringsgruppen 18. januar.

– Møtetidspunktet er ikke endelig bekreftet, men 18. januar er diskutert. Dato sendes ut så snart den er bekreftet, sier daglig leder Stine Haave Åsland i Bymiljøpakken til RA.

Styringsgruppen til Bymiljøpakken ble torsdag formiddag orientert om problemene med innkrevingen av rushtidsavgiften av administrerende direktør Trond Juvik i Ferde, bompengeoperatøren på Nord-Jæren.

Saken ble først publisert av Dagsavisen.