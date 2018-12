Den sagnomsuste gatekunstneren Dolk er tobarnsfaren Andreas Hamran Færø (41)

I 15 år har det vært spekulasjoner om hvem Dolk egentlig er. Nå har gatekunstneren stått fram.

Bildene hans er godt kjent, også utenfor landets grenser. Bergenskunstneren Dolk har laget gjenkjennelige bilder rundt om i norske byer, og fengsel, som også har vært å kjøpe både på lerret og som trykk.

Onsdag sto Dolk fram i Bergens Tidende. Tobarnsfar. 41. Andreas Hamran Færø.

Til Bergens Tidende sier Færø at han var lei av å lyve om hva han holder på med.

På Instagram utdyper kunstneren:

«Grunnen til at jeg står frem nå er rett og slett fordi tiden er inne. Situasjonene som oppstår i sosiale sammenhenger ang hva jeg jobber med osv har vært ubehagelige til tider.»

Videre skriver han at han velger åpenhet av respekt for folk han omgås med. Og at han tar kunstnernavnet Andreas Dolk fra nå av.

Kan være bra for kunsten

Daglig leder Rolf Stavnem i FineArt har flere av Dolks verker til salgs, og flere av dem koster over 100.000 kroner. Det dyreste – et lerretsbilde – koster 150.000 kroner. Det rimeligste, et trykk, 12.000 kroner.

Når vi ringer ham, har han ikke fått med seg at det endelig er blitt plassert et ansikt på kunstneren de har solgt verkene til i mange år. Fram til nå, har de hatt kontakt med kunstneren Dolk, ikke med Færø.

Det er ikke så mange andre kunstnere de har slik dialog med. Med unntak av Banksy da, som har et enda større slør av mystikk rundt seg.

– Hvordan vil prisene på arbeidene til Dolk påvirkes av at han nå står fram?

– Det er vanskelig å si. Min helt intuitive oppfatning er at det ikke vil påvirke prisbildet i det hele tatt. Det er kunsten hans folk har kjøpt, snarere enn mystikken rundt ham. Men jeg vet jo ikke i hvilken grad folk har vektlagt det faktum at han er anonym når de har kjøpt Dolk-kunst, sier Stavnem til ABC Nyheter

Bra å stå frem

Det som heller påvirker prisen kan være de mange bildene som ligger til salgs på finn.no. Hvorav kulestøteren fra Halden fengsel på lerret koster 150.000 kroner.

Stavnem tror at når Andreas Dolk ikke lenger må operere i mørket, vil det kunne være positivt for kunsten hans.

– Jeg synes det kan være en spennende dimensjon ved kunstnerskapet. Vi får mulighet til å få et forhold til personen Dolk. Han vil nå kunne bli en kunster som kan delta på utstillinger, la seg intervju og by på seg selv. I tilfellet Pushwagner var en kunstneren en viktig del av de store utstillingene. Han var der og bød på seg selv. Jeg tror det er bra for ham å stå frem.

Vil unngå media

Selv om identiteten til en av landets mest sagnomsuste kunstner nå er kjent, har ikke Færø de store planene om å være mye i mediene.

– Helst vil jeg unngå det, sier han til Bergens Tidende, men forteller samtidig at det er en lettelse å stå fram.

Avisen skriver at på et tidspunkt trodde folk at det var den internasjonale anerkjente gatekunstneren Banksy som egentlig var Dolk.

– At Banksy likte kunsten min og pushet den, har helt klart betydd utrolig mye. Jeg ble beskyldt for å kopiere ham i begynnelsen. Men det tar jeg ikke så tungt. Jeg har vært inspirert av ham, men jeg har aldri hatt noen intensjon om å kopiere ham, sier Færø til BT.

