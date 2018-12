XXL-kollaps på børsen etter skuffende kvartalstall

Aksjekursen til sportskjeden XXL stupte 40 prosent da Oslo Børs åpnet onsdag. Nesten tre firedeler av selskapets verdi har forduftet i løpet av året.

XXL la fram skuffende tall for fjerde kvartal tirsdag ettermiddag og ble straffet av investorene umiddelbart etter børsåpning onsdag. Aksjekursen stupte da børsen åpnet, og to timer senere var den ned rundt 42 prosent.

For året som helhet, varsler XXL resultater som ligger under analytikernes forventninger. XXL legger mye av skylda for utviklingen på en feilslått black friday-strategi og en generelt for aggressiv prisstrategi.

På en pressekonferanse tirsdag ble det kunngjort at Tolle Grøterud blir midlertidig konsernsjef etter at Ulf Bjerknes valgte å trekke seg bare 55 dager etter at han tiltrådte.

Bjerknes er den foreløpig siste i en rekke sentrale ledere som har sluttet i XXL de siste månedene.

I løpet av 2018 har XXL-kursen falt med nesten tre firedeler – rundt 72–73 prosent. De to siste årene har børsverdien falt med 12 milliarder kroner eller rundt 80 prosent fra toppnivået, ifølge Dagens Næringsliv.

Hovedindeksen på Oslo Børs var etter et par timers handel onsdag svakt ned, med 0,1 prosent til 815,6 poeng.

Et fat nordsjøolje gikk for snaut 57 dollar etter en prisstigning på 1,4 prosent siden midnatt.