Mange frykter julebaksmell i januar

Én av fem frykter en økonomisk baksmell i januar på grunn av for høyt forbruk under julehandelen.

Pengene sitter løst når julematen og julegavene handles inn i desember. Og allerede nå har bekymringer for økonomien begynt å melde seg for mange. Til sammen 850.000 nordmenn frykter at julehandelen vil gi dem dårlig råd når hverdagen innhenter dem i januar, viser en undersøkelse Respons har utført for SpareBank 1.

– Det blir en knalltøff start på 2019 for dem som ikke holder igjen nå i desember. Særlig utfordrende blir det om de allerede har en presset privatøkonomi, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

24 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene frykter konsekvensene av julehandelen.

Totalt kommer vi til å julehandle for 58,5 milliarder kroner i desember, noe som tilsvarer 11.040 kroner per person, ifølge tall fra Virke.

Gundersen oppfordrer alle som bekymrer seg for økonomien, til å tilpasse forbruket til egen lommebok og sette av nok penger til de regningene som alltid dukker opp i januar.

– Med litt planlegging og fornuftig julehandel rekker pengene lenger. Da unngår du en økonomisk blåmandag i januar, sier han.