DNB hindret 150 mill. fra å havne i hendene på svindlere

– Må av og til stoppe overføringer mot kundenes vilje.

(Vi.no): 286 kvinner og menn i Norge ble «kjærlighetssvindlet» for 164 millioner kroner i fjor, ifølge Økokrim.

Det er 41 millioner svindelkroner mindre enn året før, noe bankene kan ta æren for.

– Vi tror tallene går ned fordi bankene stopper mange utsendelser. Det kan de gjøre fordi de vet at pengene går til organisert kriminalitet, sier rådgiver og svindelekspert i Økokrim, Anne Dybo.

– Ligger hele tiden foran

Til tross for mange skrekkeksempler og advarsler i mediene, er antall svindelofre økende.

At advarslene ikke går hjem er ikke årsaken alene, tror Dybo, som har jobbet med svindel siden internetts begynnelse.

DATINGSVINDEL I NORGE: 2017: 142 kvinner og 144 menn svindlet for anslagsvis 164 millioner kroner.

2016: 95 kvinner og 86 menn svindlet for anslagsvis 205 millioner kroner.

2015: 115 kvinner og 95 menn svindlet for anslagsvis 280 millioner kroner.

– Svindlerne ligger hele tiden et skritt foran oss. De finner nye metoder og steder å treffe folk. Det er også hele tiden nye grupper med svindlere som kommer inn, sier hun.

Svindelmetoden var tidligere svært utbredt på datingsider, men har nå forflyttet seg til andre plattformer som Instagram og Facebook.

Svindleren utgir seg for å være en annen person, og utvikler over tid et kjærlighetsforhold til offeret og får det til å sende penger til ulike formål.

– Mange tar opp lån for å finansiere svindelen. Når vi får et nytt gjeldsregister i løpet av 2019, tror vi det vil stoppe mange fra å ta opp forbrukslån og kredittkortgjeld, forteller hun.

BEKJEMPER SVINDEL: Avdelingsleder i bedragerienheten til DNB, Terje A. Fjeldvær, sier kundene ikke alltid vet at de har blitt lurt når de kontaktes av banken. Foto: DNB

Vet mer om de kriminelle

Hittil i år har DNB stanset transaksjoner knyttet til sosial manipulering for over 150 millioner kroner.

7,5 millioner av dette har vært direkte relatert til kjærlighetssvindel.

Millionbeløpet fordelte seg på 327 kunder.

– Vi har avdekket flere slike bedragerier i år, samtidig som beløpene som er stanset har gått ned. Det viser at vi oppdager forholdene tidligere, som er positivt, sier Terje A. Fjeldvær, leder for bedragerienheten i DNB.

Han synes det er hyggelig at Økokrim anerkjenner innsatsen bankene legger ned i dette arbeidet.

– Det er betydelig med ressurser som legges ned i dette arbeidet. Vi har investert i nye systemer og bruker moderne teknologi, samtidig som vi har fått bedre kunnskap om hvordan de kriminelle opererer, forteller han.

Stopper overføringer mot kundenes vilje

Mange av ofrene som kontaktes av banken vet ikke selv at de har blitt eller blir lurt.

For å beskytte dem må banken i noen tilfeller ta bort muligheten til å overføre penger mot deres vilje, forteller Fjeldvær.

– Dette kan være en vekker, men vi ser dessverre at noen av ofrene velger å ta pengene ut av banken og bruke andre overføringstjenester.

Fjeldvær håper bevisstgjøring kan bidra til at folk får tilsvarende ryggmargsreflekser rundt informasjon på internett som de har rundt mer tradisjonell kriminalitet.

- Alle skjønner de skal låse dørene for å unngå innbrudd, men mange tar dessverre ikke de samme forhåndsreglene på nett.

