Det er fortsatt mulig å spare skattekroner i 2018. Og det er flere ting du kan gjøre for å få en best mulig start på 2019. Her er de beste tipsene for din aldersgruppe.

Desember er økonomisk sett en spesiell måned av flere grunner. For dem som jobber er det halv skatt, samtidig er det siste sjanse til å utnytte seg av ordningene som gjør at du kan få skattefradrag i 2018 og det er julefeiring som gjerne medfører utgifter utover det vanlige.

Vi har spurt to forbrukerøkonomer om tips til økonomiske grep man bør ta på tampen av året.

– Alle får ekstra lønn i desember på grunn av halv skatt. Det gir en gyllen anledning til å komme litt ovenpå, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 til ABC Nyheter.

– Vær à jour med alle regningene og sett av penger til regningene som kommer i januar, fortsetter han.

Gundersen anbefaler at man ikke bruker mer penger til jul enn man har bestemt seg for og har råd til.

Desember er også en bra måned å gjøre opp status og legge en plan for økonomien i året som kommer, råder han.

– Få oversikt over forbrukslån, kredittkortgjeld og andre smålån. Betal ned lånene med høyest rente først.

– Hvis du kan refinansiere til en lavere rente er det bra, men ikke bli fristet til å låne ekstra – det er en megatabbe. Du skal slutte å låne til forbruk.

Legg en plan for pengene dine for 2019, se på hva du vil tjene, hvordan du vil bruke penger og hvordan du skal spare penger.

– Gå gjennom alle regninger og utgifter du vet kommer, både de faste månedlige og de som du av erfaring vet kommer i løpet av året. Ikke glem ferie, gaver, parkeringsbot, lisens, frisør og andre utgifter som ikke er faste hver måned, råder Gundersen.

Det er også lurt å forberede seg på renteoppgang.

– Alt tyder på at rentene er på vei opp og det slår i første rekke ut på boliglånsrenten. Ta høyde for to renteoppganger à 0,25 prosentpoeng både i løpet av 2019 og 2020, sier han.

Julen er også høytiden for å gi. Om du gir gaver til frivillige organisasjoner vil det gi et skattefradrag på 23 prosent, dersom pengebeløpet utgjør minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året, minner forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DnB om.

– I år kan du maksimalt trekke fra 40.000 kroner. Gir du 10.000 kroner vil det si 7700 kroner fra egen konto, mens 2300 kroner spanderes av staten, sier hun.

Her er forbrukerøkonomenes beste tips til grep du kan gjøre før nyttår, fordelt på ulike aldersgrupper:

Tips til deg som er under 34 år

Andre råd til deg som er under 34 år: Prioritér nedbetaling av gjeld hvis du har stort boliglån. Da tåler du bedre renteoppgangen. Tenk pensjon og langsiktig sparing allerede nå. Bytt til høy aksjeandel på pensjonssparingen på jobben, om du har valgmuligheten. Spør alltid om pensjon ved jobbytte. Start fast langsiktig sparing, enten til hytte, pensjon eller til barna. Bufferkonto – sett deg som mål å ha minst en netto månedslønn. Buffer er penger du har stående i banken, lett tilgjengelig om noe forutsett skulle skje. Student? Jobb ved siden av studiene! Da får du litt ekstra å rutte med, du får råd til boligsparing og du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. Kilde: Magne Gundersen

1. Fyll opp BSU-kontoen. Har du en skattbar inntekt på minst 74.650 kroner bør du spare i BSU. Året du fyller 33 år er det siste året du kan spare inntil 25.000 kroner i BSU og få 20 prosent tilbake som et skattefradrag.

– Setter du inn maksbeløpet vil det gi deg 5.000 kroner i spart skatt. Synes du 25.000 kroner høres mye ut, del opp beløpet neste år. Det er kun 69 kroner dagen, råder Silje Sandmæl.

– Eier du bolig allerede? Fyll opp BSU-kontoen likevel. Du kan spare inntil 300.000 totalt i BSU, råder Gundersen.

2. Utnytt frikortet. Du kan tjene inntil 55.000 kroner i 2018 før du må betale skatt.

– Har du fortsatt noe å gå på, er det ekstra lønnsomt å tjene litt ekstra før årsskiftet, sier Gundersen.

Kanskje kan du også tjene noen ekstra skattefrie kroner, ved å ta noen småjobber før jul.

– Hvis du ikke er næringsdrivende kan du også motta 6000 kroner skattefritt for arbeid utført hjemme hos folk, råder Sandmæl.

3. Sjekk skattekortet. Få skattetrekket korrekt allerede fra januar. Du kan endre selv på skattetaten.no fra 14. desember.

4. Bruk romjulen til å få oversikt over økonomien din. Sette opp et budsjett for neste år, et budsjett som skal inneholde både sparing og nedbetaling av evt. boliglån. Nedbetal først dyr kortgjeld og forbrukslån.

Tips til deg som er 34-50 år



Andre råd til deg som er 35-50 år: Nedbetaling av boliggjeld. Det er god sparing og gjør deg mindre utsatt når boliglånsrentene etter hvert stiger. Lavere gjeld i forhold til boligens verdi vil også øke muligheten for å få de beste rentebetingelsene. Ha som mål å ha nedbetalt bolig innen du blir pensjonist. Forberede deg om du ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Lite lån på bolig i forhold til boligens verdi setter deg i stand til å låne opp ekstra for barna eller stille din bolig som sikkerhet for barnas boliglån. Kilde: Magne Gundersen

1. Flytt aksjesparingen din over på ASK, aksjesparekonto. Flytting før årsskiftet utløser ikke skatt og innenfor ASK kan du selge, kjøpe og bytte mellom aksjer og aksjefond uten at du må skatte av det. Skatten betaler du først når du tar ut gevinsten.

2. Har du tapt på aksjesparingen din, kan du med fordel la være å flytte investeringen over i ASK. Da får du fradraget for tapet med en gang du selger.

3. Fyll opp IPS pensjonssparing med inntil 40.000 kroner før årsskiftet. Pengene er bundet til pensjonsalder, men du vil nyte godt av fordelen med utsatt skatt – du får skattefradrag mens du sparer og betaler skatten først når utbetalingen starter. Saldo på IPS tas ikke med i beregningen av formuesskatt.

4. Er du i posisjon for formueskatt kan du vurdere overføring av verdier til barn over 17 år. Yngre barn blir lignet sammen med foreldrene. Vær oppmerksom på at ved større beløp til mindreårige kan Fylkesmannen bli involvert i forvaltningen av midlene. Studenter mister retten til fullt stipend fra Lånekassen ved formue på over ca. 415.000 kroner.

5. Sjekk skattekortet. Få skattetrekket korrekt allerede fra januar. Du kan endre selv på skattetaten.no fra 14. desember.

Tips til deg som er i 50 år eller mer:

Andre råd til deg som er i 50-årene:

Få oversikt over hva du får i pensjon. Din forventede pensjon finner du selv på minpensjon.no. Blir pensjonen din mindre enn du liker, bør du vurdere å øke eller starte med langsiktig pensjonssparing. Pass på jobben og sjekk dine muligheter for AFP. Ikke bytt jobb uten at du allerede har fått en ny – mange opplever at det er krevende å finne ny jobb etter fylte 50 år. Og sett deg inn i AFP-reglene, så du ikke går glipp av denne verdifulle ekstrapensjonen. Kilde: Magne Gundersen

1. Fyll opp IPS (Individuell pensjonssparing) med inntil 40.000 kroner før årsskiftet. Pengene er bundet til pensjonsalder, men du vil nyte godt av fordelen med utsatt skatt – du får skattefradrag mens du sparer og må ikke betale skatten før utbetalingen starter. Saldo på IPS tas ikke med i beregningen av formuesskatt.

2. Flytt aksjesparingen din over på ASK, aksjesparekonto. Flytting før årsskiftet utløser ikke skatt og innenfor ASK kan du selge, kjøpe og bytte mellom aksjer og aksjefond uten at du må skatte av det. Skatten betaler du først når du tar ut gevinsten.

3. Har du tapt på aksjesparingen din, kan du med fordel la være å flytte investeringen over i ASK. Da får du fradraget for tapet med en gang du selger.

4. Selge bolig før årsskiftet? Avtal overtaking etter nyttår. Dersom du mottar oppgjør før årsskiftet kan det påvirke formuesskatten. Ved overtaking etter nyttår unngår du en mulig skattesmell.

5. Utsette lønn til 2019. Aktuelt hvis du regner med å tjene mindre neste år og kan komme under grensen for trinnskatten i år ved å utsette lønnsutbetalingen.

6. Sjekk skattekortet. Få skattetrekket korrekt allerede fra januar. Du kan endre selv på skattetaten.no fra 14. desember.

Andre råd til deg som er 60+

Tenk gjennom konsekvensene av å gå av med pensjon tidlig. Har du råd? Husk at din årlige pensjon øker betydelig for hvert ekstra år du står i arbeid. Cash is king. Uansett om du er gjeldfri eller ikke som pensjonist, er det fint å ha noen oppsparte midler lett tilgjengelig i form av bankinnskudd eller aksjefond. Hvis du ikke har gjort det før kan du vurdere å trappe ned aksjeandelen i pensjonssparingen din. Lavere aksjeandel reduserer faren for store svinger i verdien og lavere pensjonsutbetalinger. Kilde: Magne Gundersen

7. Gi gaver før årsskiftet og få inntektsfradrag i skatteoppgjøret for 2018. Sjekk hvilke organisasjoner som gir rett til fradrag på skatteetaten.no. Minste gavebeløp for fradrag er 500 kroner. Maksimalt fradrag er 40.000 kroner.

8. Har du formue i år på over 1.480.000 millioner kroner må du betale 0,85 prosent av overskytende i formuesskatt.

– For å redusere formueskatten kan du gi forskudd på arv eller bruke penger på noe du har planlagt å kjøpe allikevel, sier Sandmæl.

– Husk at barna må være 17 år, hvis ikke lignes formuen deres uansett sammen med foreldrenes.

Vær oppmerksom på at ved større beløp til mindreårige kan Fylkesmannen bli involvert i forvaltningen av midlene.

– Studenter mister retten til fullt stipend fra Lånekassen ved formue på over cirka 415.000 kroner, understreker Gundersen.

Utnytt deg av verdsettelsesrabatter på for eksempel aksjer og aksjefond. Investerer du i aksjer eller aksjefond får du en formuesrabatt på 20 prosent (25 prosent for 2019). Det betyr at du kun skal betale formueskatt av 80 prosent av verdien.

– Husk at kontanter også skal inkluderes i formueskattegrunnlaget, dersom du tar ut eller sitter på kontanter nå før nyttår må du altså huske på å ta disse med i beregningen, sier Sandmæl.

9. Tjen penger på utleie.

Hytte og fritidsbolig kan leies ut for inntil 10.000 kroner skattefritt i året.

– Har du ikke brukt opp årets kvote kan du leie ut i romjula og putte leiebeløpet rett i lomma, sier Gundersen i SpareBank 1.

Eller hva med å leie ut boligen, mens du selv er på hytta?

– Boligen din kan leies ut for 20.000 kroner skattefritt, sier Sandmæl i DnB.

