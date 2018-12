Sandnes-kvinne vant 9,8 millioner i Lotto

Ellen Gimmestad fra Sandnes ble avbrutt midt i julebaksten med beskjed om hun var blitt Lotto-millionær.

– Hei, jeg driver og bager kager ser du, så det er litt vanskelig å ta telefonen, sa Ellen Gimmestad fra Sandnes da hun lørdag kveld ble oppringt av Norsk Tipping. De kunne da meddele at hun hadde vunnet over 9,8 millioner kroner i Lotto.

Ifølge Norsk Tipping hadde millionvinneren allerede pyntet treet og pakket inn gaver, så julen var godt forberedt, men forberedt på nesten ti millioner i Lottogevinst, det var hun ikke.

– Nei! Nei! Nei! Å halleluja. Det er fantastisk! Du vet, man sitter og leser om vinnere og leverer Lotto uke etter uke og blir kjempeglad av fire rette, og så skjer dette, sier hun til spillselskapet.

Det var under lørdagens Gulltrekning i Lotto at Gimmestad ble mangemillionær. Også to andre spillere vant 9,8 millioner kroner hver.

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no