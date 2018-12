Julegaven til sykehusbarna vokser for hver gang du tæpper kortet ditt de neste ukene

Det nasjonale betalingssystemet BankAxept vil donere et bidrag til Stiftelsen Sykehusbarn for hver gang du betaler kontaktløst før jul.

Tre av fire irriterer seg over å stå i kø, ifølge en undersøkelse om betalingsvaner utført av Norstat på vegne av BankAxept.

Nå vil sistnevnte selskap bidra til at varehandelen og køene flyter raskere i førjulshandelen ved å belønne såkalt tæpping.

Belønningen består av en donasjon til Stiftelsen Sykehusbarn for hver gang du betaler kontaktløst med BankAxept frem til jul.

BankAxept anslår at du sparer ni sekunder med tæpping sammenlignet med å bruke chip og PIN-kode, og den oppsparte tiden vil selskapet altså bruke til å spre glede til barn på norske sykehus.

Kontaktløs betaling, også benevnt som tæpping, gjør at betalingstransaksjoner kan skje mye raskere enn tidligere. Foto: BankAxept

– Kontaktløs betaling sparer samfunnet for tid ved å gjøre køene litt kortere. Denne julen ønsker vi å bruke tiden som spares gjennom hele desember til å spre glede til andre. Stiftelsen Sykehusbarn holder i dag kodekurs, driver musikkterapi og ansiktsmaling for barn som tilbringer mye tid på sykehus. Dette arbeidet synes vi det er viktig å bidra til, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps AS, i en pressemelding.

Den 1. juli i år fusjonerte BankAxept med BankID og Vipps til en felles organisasjon som nå heter Vipps AS. Dette selskapet eies av bankene i Norge.

Rundt åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres i dag med et BankAxept-kort.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Donasjonen kan bli på over en halv million kroner

I gjennomsnitt tæpper nordmenn kortet sitt rundt 200.000 ganger hver dag, og i desember håper BankAxept at flere velger å tæppe kortet fremfor å bruke PIN-kode og chip.

– Nordmenn er svært ivrige kortbrukere, og vi vet jo at mange bruker litt ekstra før jul. Men dette initiativet handler ikke om å kjøpe mer, men heller omsette tiden folk sparer gjennom kontaktløs betaling til tid som kan brukes til å spre glede og meningsfulle øyeblikk for barn på norske sykehus, sier Kjærnes.

Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps. Foto: Vipps

Totalt er det nå rundt fire millioner kontaktløse kort fra BankAxept i markedet, og alle nye kort som bankene sender ut nå støtter kontaktløs betaling.

På spørsmål fra Pengenytt på hvor mye BankAxept skal donere bort per tæpping og i hvilken periode dette gjelder, svarer Kjærnes følgende:

– Vi startet kampanjen 1. desember, og den varer helt til julaften. Vi donerer 10 øre per tæpping med kortet.

200.000 tæppinger per dag i 23 dager, hvor hver bidrar med 10 øre, vil i så fall bety 460.000 kroner til Stiftelsen Sykehusbarn.

Dersom enda flere enn normalt velger denne betalingsmåten, kan beløpet lett overstige en halv million kroner.

Les også: Hvor trygt er egentlig kontaktløs betaling?

Skal bidra til trivselstiltak gjennom hele året

På nettsidene til Stiftelsen Sykehusbarn står følgende om dens formål:

«Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn på sykehus, uavhengig av diagnose, som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser fylt med magiske øyeblikk, glede, smil og latter under behandlingsperioden.»

Stiftelsen er selv svært tilfreds med at BankAxept har valgt nettopp den som mottaker av denne julekampanjen.

– Hverdagen for barn på sykehus er ofte lange og krevende, preget av medisiner, ubehag og bekymrede foreldre, sier Siri Fuskeland Hafsteen, som er daglig leder i stiftelsen.

Støtten stiftelsen får fra BankAxept gjennom julekampanjen gir den mulighet til å gjennomføre flere trivselstiltak gjennom hele året, ikke bare i desember.

– Vårt mål er å fylle tiden til disse barna med gode opplevelser fylt med glede smil og latter og gi dem gode minner de vil huske, sier Hafsteen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Frekk svindelmetode med kredittkort brer om seg

Dette skjer om du overfører penger til feil konto

Holder det å klippe utgåtte betalingskort i to?

Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018

Slik blir den nye skattemeldingen

Saken ble først publisert på Pengenytt.no