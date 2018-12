Studie: Aggressiv gjeldsinnkreving øker risikoen for selvmord

Ønsker lovendring etter at forskning viser at det er økt risiko for selvmord blant mennesker i dyp gjeld.

I Storbritannia forsøker 100.000 personer med gjeldsproblemer å ta livet sitt hvert år. Det viser ny forskning.

Den nye studien viser at skremmende og truende brev fra inkassobyråer, namsmannen og banker bidrar til folks fortvilelse, og dermed øker risikoen for selvmord. Dette har fått britiske eksperter på mental helse til å kreve en gjennomgang av taktikkene banker, strømleverandører, kredittkortselskap og andre bruker når de kontakter mennesker som sliter med å betale tilbake det de skylder.

En av 14 voksne har gjeldsproblemer, altså at de ligger veldig etter med regninger og avbetalinger, eller har fått gass, strøm eller vann stengt det siste året. Disse har tre ganger så stor sjanse for å vurdere å avslutte livet sitt som resten av befolkingen, viser forskning gjennomført av National Centre for Social Research (NatCen), Storbritannias største uavhengige senter for sosial forskning.

NatCen analyserte detaljerte data rundt voksnes mentale helse, samlet inn av Money and Mental Health Policy Institute, og fant at 13 prosent av de med gjeldsproblemer – omtrent 420 000 mennesker årlig – tenker på selvmord. Av disse er det fire prosent, flere enn 100 000, som forsøker å gjøre slutt på livet sitt.

– Dette kan føre til menneskelige tragedier



Martin Lewis, ekspert på personlig økonomi og mannen som står bak instituttet, sier brevene fra gjeldsinnkrevere er så ødeleggende for den mentale helsen til mottakerne, at de får folk til å vurdere selvmord. Han oppfordrer politikerne til å endre loven ved navn Consumer Credit Act 1974, som krever at gjeldsinnkrevere benytter et formelt språk, som kan virke skremmende på mange.

– Denne loven, som ble innført for flere tiår siden, tillater ikke bare at selskapene bruker truende formuleringer når de krever inn gjeld, den gjør det nærmest påbudt. Dette kan føre til menneskelige tragedier. Det siste man trenger dersom man sliter med gjeld, er å få en haug brev i postkassen med formuleringer du ikke forstår, og trusler om rettssak, sier Lewis.

– Og med en så tydelig sammenheng mellom mental helse og gjeld, vet vi at mange av de som mottar slike brev er ekstremt sårbare. Disse brevene ødelegger livene til folk.

Samaritans, Mind og Royal College of Psychiatrists er blant organisasjonene og institusjonene som støtter kampanjen, som har som mål å overtale regjeringen til å forandre loven slik at disse brevene føles mindre truende for de som mottar dem.

Skjebnen til Jerome Rogers viser hva slike brev og henvendelser kan føre til. Tjueåringen jobbet som bud, men tok livet sitt etter at to ubetalte parkeringsbøter, på rundt 650 kroner hver, steg til over 11 000 kroner etter en runde gjennom innkrevingssystemet.

Instituttets forskning har avdekket at følelsene som viser seg hos mennesker som vurderer selvmord, ofte gjenspeiler de psykologiske responsene hos de som ender i dyp gjeld.

Dobbelt stigma



NatCens rapport, som er basert på en analyse av en massiv undersøkelse gjennomført av det britiske helsevesenet, viser også at:

Mennesker med gjeld flere steder har fem ganger så høy risiko for å forsøke selvmord, som de som har gjeld ett sted

Nesten en fjerdedel (23 prosent) av de som forsøkte å begå selvmord i løpet av fjoråret hadde gjeldsproblemer

Det dobbelte stigmaet knyttet til gjeld og selvmord fører til at mange av de som sliter ikke forteller noen hvordan de føler seg, eller søker hjelp

Barbara Keely er såkalt shadow minister for mental helse, altså opposisjonens motsats til regjeringens utvalgte i den posisjonen. Hun mener funnene viser at regjeringen, i stedet for å håndtere urettferdigheten ved dårlig mental helse, heller bensin på bålet.

– Økende fattigdom, usikre ansettelsesforhold og lønnskrisen, som vår følelsesløse regjering har skapt ved nådeløst å innføre innstramninger, viser seg i det sjokkerende høye antallet mennesker som forsøker å ta livet sitt på grunn av sin desperate livssituasjon, sier Keely.

Nedadgående gjeldspiral



Ged Flynn er leder for organisasjonen Papyrus, som jobber for å begrense selvmord hos ungdommer. Han er ikke overrasket over at gjeld kan bidra til selvmordstanker hos mange.

– Unge mennesker som opplever økte og uoverkommelige leiekostnader på boligmarkedet, usikre ansettelsesforhold og -kontrakter, og som ikke har mulighet til å kjøpe seg egen bolig, havner ofte i en nedadgående gjeldsspiral. Det kan føles som en fortvilet situasjon for mange.

Vicki Nash er kampanjeleder i organisasjonen Mind. Hun minner om at det er ekte mennesker bak disse tallene.

– Dette er foreldre, søsken, kolleger og venner, som får livene sine ødelagt. Mind har gjort undersøkelser som viser at halvparten av de som sliter med mentale problemer har vurdert eller forsøkt selvmord. Dette er resultatet av sosiale forhold, som boligkrise, gjeld, og problemer med å få jobb.

En talsmann for regjeringen uttalte nylig at den tar grep for å motarbeide trenden.

– Selvmord er det verst tenkelige utfallet for mennesker som har utfordringer i livet, og vi skal gjøre de nødvendige grep for at mennesker med gjeldsproblemer skal få den nødvendige hjelpen. Vi har økt støtten til Money Advice Service (en offentlig tjeneste som tilbyr gratis økonomisk rådgivning), som nå er på over 56 millioner pund (rundt 607 millioner kroner). Dette vil gjøre at mer enn 530 000 mennesker får den rådgivningen de trenger.

Foreslår «pusterom fra gjeldsproblemene»



Talsmannen sier at regjeringen også innfører et «pusterom fra gjeldsproblemer», for å la folk få tid til å komme seg på bena igjen, økonomisk sett.

– Hvert selvmord er et dødsfall som kunne vært unngått, og vi jobber hardt med våre samarbeidspartnere i regjering, i bedrifter og i lokalsamfunnene for å håndtere dette problemet, sier talsmannen.

Instituttet ønsker at banker, det offentliges apparat for gjeldsinnkreving, gass-, vann- og strømleverandører, offentlige helsetjenester og inkassobyråer skal gjøre mer for å oppdage risiko for selvmord hos de som sitter i dyp gjeld. Det ønsker også at man skal oppfordre disse menneskene til å snakke om situasjonen sin, og dermed minimere den potensielle psykologiske skaden.

