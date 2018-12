Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Et prosjekt i regi av Altinn kalt «Oppgjør etter dødsfall» kan lette prosessen til de etterlatte når en nærstående faller bort. En eventuell lansering kan skje i 2020, får Pengenytt opplyst.

Altinn, som er et offentlig samarbeid mellom 51 etater for å digitalisere og forenkle næringslivets og innbyggernes kommunikasjon med offentlig forvaltning, fyller denne uken 15 år.

Det er Brønnøysundregistrene som forvalter Altinn-plattformen.

– Vi har knapt tid til å feire, for vi er så travelt opptatt med å bygge det nye tjenesteverkstedet «Altinn Studio» og å utvikle helhetlig tilgangsstyring for offentlig sektor, sier Cat Holten, avdelingsdirektør for digitalisering i Brønnøysundregistrene.

– Dessuten jobber vi med å skape oversikt over alle dataene det offentlige har, og hvordan dataene kan tilgjengeliggjøres og deles på en sikker måte, legger hun til.

Det var daværende finansminister Per-Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen som sto for den offisielle åpningen av Altinn den 4. desember 2003.

Siden den gang har over 415 millioner skjemaer og meldinger passert via plattformen, og besparelsene er enorme:

Næringslivet oppgir selv at Altinn sparer dem for arbeidstid til en verdi på mellom tre og fem milliarder kroner årlig.

Altinn får mye heder for sin utvikling

I 2018 vant Altinn og Brønnøysundregistrene Digitaliseringsprisen 2018 sammen med Skatteetaten og Finansnæringen for samtykkebasert lånesøknad.

Nyvinningen gjør at lånesøkere nå kan få lånetilsagn eller avslag på lån helt maskinelt i løpet av minutter etter at lånesøknaden er sendt.

Avdelingsdirektør for digitalisering i Brønnøysundregistrene og Altinn-direktør, Cat Holten. Foto: Brreg

I løpet av ti år vil samtykkebasert lånesøknad kunne spare samfunnet for hele 13 milliarder kroner, ifølge beregninger fra finansnæringen.

I tillegg til digitaliseringspris, blir Altinn trukket frem som en verdensledende plattform for offentlige digitale tjenester av det anerkjente konsulentselskapet Gartner.

Som ansvarlig for drift, vedlikehold og videreutvikling av Altinn-plattformen, hviler imidlertid ikke Brønnøysundregistrene på laurbærene.

– Hvis Altinn-plattformen skal fortsette å være relevant, må den fornyes og forbedres kontinuerlig. Utviklingen som pågår i disse dager vil gjøre Altinn bedre og viktigere enn noensinne. Målet er at Altinn i enda større grad skal bidra til å transformere offentlig sektor og gjøre tungvinte prosesser mye enklere både for innbyggere og næringsliv i årene framover, sier Holten.

Vil redusere tidkrevende byråkrati i sorgprosessen

Dersom Altinn klarer å knytte sammen sektorvise plattformer, tror Cat Holten at det blant annet kan brukes til å forenkle oppgjør av dødsbo.

– Altinn-plattformen er i en unik posisjon til å lage helhetlige digitale prosesser for brukerne. Et godt eksempel på hva vi ser nærmere på nå, er byråkratiet folk møter når et familiemedlem dør, sier avdelingsdirektøren, og legger til:

Frode Nordfjellmark, presseansvarlig i Brønnøysundregistrene. Foto: Brreg

– Midt sorgprosessen bør folk slippe å måtte forholde seg til tidkrevende bryderi med å få avsluttet bankkontoer, skaffe dødsattest og mye annet som kan automatiseres. Nok en gang krever dette tett samarbeid med finansnæringen og en rekke etater, som Skatteetaten, NAV og helse- og justissektoren.

Brønnøysundregistrene har gjennomført en idéfase for prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» sammen med Skatteetaten, Nav, Politiet og finansnæringen i løpet av første halvår i år, opplyser Frode Nordfjellmark, presseansvarlig i Brønnøysundregistrene, til Pengenytt.

– Dette digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig og privat sektor, forkortet DSOP, har som mål å utvikle en digital løsning som «tar de etterlatte i hånden og leder de gjennom» en forenklet prosess, samtidig som banker, forsikringsselskaper og offentlig sektor effektiviserer sine interne prosesser, sier han.

– For de pårørende kan det være tungt at så mange aktører forventer at du «tar tak» når du er så sårbar og befinner deg i en så vanskelig situasjon, forklarer han videre.

Kan bli en realitet i 2020

Nordfjellmark sier at målet til DSOP blant annet er å:

Aktivere en digital brukerreise, hvor de etterlatte blir guidet fra start til slutt

Lage en oversikt over de viktigste partene i prosessen, alle dokumenter og all kommunikasjon

Automatisk samle økonomisk oversikt over avdødes verdier og gjeld/forpliktelser i løsningen slik at de etterlatte enkelt kan se status på boet

Samle, forklare og veilede etterlatte om den generelle prosessen og de enkelte trinnene i forbindelse med oppgjør av dødsboet

– Når kan denne løsningen lanseres?

– Prosjektet er nå i konseptfasen som forventes å pågå ut april 2019, svarer Nordfjellmark, og legger til:

– Basert på resultatene fra konseptfasen vil styringsgruppen for DSOP vurdere en videreføring av prosjektet. En eventuell realisering av prosjektet vil kunne skje i løpet av 2020.

Frykter at Altinn blir flyttet fra Brønnøysund

Tidligere denne uken skrev NRK at regjeringen vurderer å flytte ansvaret for Altinn inn under Difi, direktoratet for forvaltning og IKT.

Dersom det skjer frykter de ansatte for sine arbeidsplasser, samt at flere år med utvikling av digitale løsninger er bortkastet.

– Vi er i verdensledelsen på enkelte områder, og vi frykter at dette blir ødelagt ved en slik flytting, sier direktøren for registrene, Lars Peder Brekk til NRK.

Regjeringen står derimot fast på at hovedaktiviteten til Alltinn skal være i Brønnøysund og at uroen er ubegrunnet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyser til statskanalen at arbeidet er helt i startfasen.

– Det er helt riktig at vi har hatt diskusjoner om samarbeidet mellom Difi, Altinn og Brønnøysundregistrene kan bli bedre. Det som er helt feil er at regjeringen ønsker å flytte Altinn og arbeidsplassene vekk fra Brønnøysund. Altinn skal ligge i Brønnøysund, sier han.

Røe Isaksen mener det vil være meningsløst og dumt å bryte opp det kompetansemiljøet som finnes i Brønnøysund og flytte det et annet sted.

Saken er opprinnelig publisert på Pengenytt.no